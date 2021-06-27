Збірна Італії в екстратаймах здолала Австрію і вийшла в 1/4 Євро-2020

Джерело - Чемпiон.
У матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи - 2020 збірна Австрії поступилася національній команді Італії.
Основний час завершився без забитих голів. А от у перших екстратаймах на чемпіонаті Європі підопічні Роберто Манчіні довели свою перевагу. У першій 15-хвилинці двічі відзначилися італійці К'єза і Пессіна. А коли задалося, що уже все в матчі зрозуміло, то Каладжич відновив інтригу, та на більше австрійців не вистачило.
В 1/4 фіналу Євро італійці зіграють з переможцем пари Бельгія - Португалія.
Чемпіонат Європи
1/8 фіналу
26 червня
Італія - Австрія 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 95 К'єза, 2:0 - 105' Пессіна, 2:1 - 114' Каладжич