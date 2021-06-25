Євро-2020. Бельгія - Португалія: онлайн трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Фаворити Євро-2020 збірні Бельгії і Португалії зустрінуться вже на стадії 1/8 фіналу. Матч відбудеться в неділю, 27 червня, о 22:00 за київським часом, на Олімпійському стадіоні в Севільї.

Пряма трансляція гри на телеканалах Футбол 1/2 та Україна. Також онлайн матч Бельгія - Португалія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Збірна Бельгії виграла всі матчі в квартеті B і з першого місця пробилася до стадії плей-оф. Португальці набрали 4 очка в групі F і посіли третю сходинку, пропустивши вперед Францію і Німеччину.

Переможець пари Бельгія - Португалія в чвертьфіналі зустрінеться з переможцем матчу Італія - Австрія.