Нагадаємо, визначився найкращий гравець матчу Італія - Іспанія﻿

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2020 збірна Італії зустрічалася з національною командою Іспанії.

Актуально: Визначився найкращий гравець матчу Італія - Іспанія

Гра відбулася на стадіоні Вемблі в Лондоні і завершилася перемогою збірної Італії в серії пенальті (1:1, 4:2 - по пенальті).

Чемпіонат Європи-2020 з футболу

Півфінал

6 липня

Італія - Іспанія 1:1 (0:0, пен 4:2)

Голи: 1:0 - 60 К’єза, 1:1 - 80 Мората

Пенальті: 1:0 - Белотті, 1:1 - Морено, 2:1 - Бонуччі, 2:2 - Тьяго, 3:2 - Бернардескі, 4:2 - Жоржиньо