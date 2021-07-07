Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2020 збірна Італії зустрічалася з національною командою Іспанії.
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Гра відбулася на стадіоні Вемблі в Лондоні і завершилася перемогою збірної Італії в серії пенальті (1:1, 4:2 - по пенальті).
Чемпіонат Європи-2020 з футболу
Півфінал
6 липня
Італія - Іспанія 1:1 (0:0, пен 4:2)
Голи: 1:0 - 60 К’єза, 1:1 - 80 Мората
Пенальті: 1:0 - Белотті, 1:1 - Морено, 2:1 - Бонуччі, 2:2 - Тьяго, 3:2 - Бернардескі, 4:2 - Жоржиньо