 Євро-2020. Італія - Іспанія 1:1 (по пенальті 4:2). Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Євро-2020. Італія - Іспанія 1:1 (по пенальті 4:2). Огляд матчу

Сьогодні 01:18 102 0
Нагадаємо, визначився найкращий гравець матчу Італія - Іспанія﻿
Євро-2020. Італія - Іспанія 1:1 (по пенальті 4:2). Огляд матчу
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2020 збірна Італії зустрічалася з національною командою Іспанії.

  Актуально: Визначився найкращий гравець матчу Італія - Іспанія

Гра відбулася на стадіоні Вемблі в Лондоні і завершилася перемогою збірної Італії в серії пенальті (1:1, 4:2 - по пенальті).

Чемпіонат Європи-2020 з футболу
Півфінал
6 липня 

Італія - Іспанія 1:1 (0:0, пен 4:2)

Голи: 1:0 - 60 К’єза, 1:1 - 80 Мората

Пенальті: 1:0 - Белотті, 1:1 - Морено, 2:1 - Бонуччі, 2:2 - Тьяго, 3:2 - Бернардескі, 4:2 - Жоржиньо

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