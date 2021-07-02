Іспанія у серії пенальті обіграла Швейцарію та вийшла у півфінал Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
У першому чвертьфіналі Євро-2020 збірна Швейцарії поступилася Іспанії.
Збірна Іспанії відкрила рахунок вже на 8-й хвилині гри - після подачі з кутового м'яч підхопив Альба та завдав потужного удару метрів з 20-ти, сфера рикошетом від Закарії влетіла у ворота швейцарців.
Паритет у матчі відновився у другому таймі, коли Шакірі скористався помилкою іспанських захисників.
Надалі команди голів не забивали, тож доля матчу вирішилась у серії пенальті, де влучнішими були іспанці.
Відзначимо, що на 77-й хвилині арбітр через грубий підкат вилучив півзахисника швейцарців Ремо Фройлера.
Чемпіонат Європи
1/4 фіналу, 02 липня
Швейцарія - Іспанія 1:1 (0:1, 1:1) - 1:3 по пенальті
Голи: 0:1 - 8 Закарія (автогол), 1:1 - 68 Шакірі