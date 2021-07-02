Іспанія у серії пенальті обіграла Швейцарію та вийшла у півфінал Євро-2020

Іспанія дотиснула Швейцарію у чвертьфіналі Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

У першому чвертьфіналі Євро-2020 збірна Швейцарії поступилася Іспанії.

Збірна Іспанії відкрила рахунок вже на 8-й хвилині гри - після подачі з кутового м'яч підхопив Альба та завдав потужного удару метрів з 20-ти, сфера рикошетом від Закарії влетіла у ворота швейцарців.

Паритет у матчі відновився у другому таймі, коли Шакірі скористався помилкою іспанських захисників.

Надалі команди голів не забивали, тож доля матчу вирішилась у серії пенальті, де влучнішими були іспанці.

Відзначимо, що на 77-й хвилині арбітр через грубий підкат вилучив півзахисника швейцарців Ремо Фройлера.

Чемпіонат Європи

1/4 фіналу, 02 липня

Швейцарія - Іспанія 1:1 (0:1, 1:1) - 1:3 по пенальті

Голи: 0:1 - 8 Закарія (автогол), 1:1 - 68 Шакірі