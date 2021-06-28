Збірна Бельгії витримала натиск Португалії та вийшла до чвертьфіналу Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи - 2020 збірна Бельгії переграла національну команду Португалії.

"Червоні дияволи" підходили до матчу невеликими фаворитами, проте усі знали, що Португалія, яка грає в прагматичний футбол може засмутити бельгійських фанів.

З перших хвилин команди не поспішали атакувати, по черзі контролюючи м'яч.

Проте у португальської команди була можливість вийти вперед вже на 6-й хвилині. Санчеш класно вивів Жоту на ударну позицію, вінгер Ліверпуля пробивав у дальній кут, але вийшло невдало.

Команди не хотіли ризикувати і не йшли великими силами вперед. Усе вирішив один епізод. Торган Азар підібрав м'яч перед штрафним майданчиком і потужно пробив по воротах з дальньої дистанції. Руї Патрісіу не впорався.

Перший тайм завершився за рівною гри, але за мінімальної переваги бельгійської збірної.

У другій половині бельгійці відверто грали на результат. Португальська збірна активно атакувала, але м'яч не йшов у ворота Куртуа.

Роналду класно знайшов Жоту в штрафному майданчику, але Діогу з розвороту пробив трохи вище воріт. Санчеш виконував навіс у штрафний майданчик. Фелікс пробивав головою, але Куртуа зафіксував м'яч у руках. Фернандеш пробивав з-за меж штрафного майданчику, але м'яч пішов вище воріт.

Також підопічні Сантуша могли відзначитися з кутового. Пішла подача з кутового, Діаш класно пробивав, але м'яч полетів у центр і Куртуа впорався з цим ударом.

Збірна Португалії так і не пробила голкіпера збірної Бельгії. "Червоні дияволи" вийшли до чвертьфіналу, де зустрінуться з Італією, а чинні чемпіони Європи з найкращим бомбардиром на турнірі, Кріштіану Роналду, відправились відпочивати.