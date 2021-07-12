 Збірна Італії здолала Англію та виграла Євро-2020 | Футбол | Champion.com.ua
Збірна Італії здолала Англію та виграла Євро-2020
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Збірна Італії здолала Англію та виграла Євро-2020

Сьогодні 00:55 1062 1
Переможець турніру визначився у серії післяматчевих пенальті
Збірна Італії здолала Англію та виграла Євро-2020
#Італія, #Англія

Джерело - Чемпіон.

У фіналі чемпіонату Європи з футболу збірна Італії завдала поразки Англії.

На старті зустрічі Шоу відкрив рахунок, забивши найшвидший гол в історії фіналів турніру. А у середині другого тайму матчу Бонуччі зрівняв рахунок. 

У додатковий час забитих голів не було. То ж переможець турніру визначився у серії післяматчевих пенальті. Перемогу здобула збірна Італії -  3:2.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу
Фінал
11 липня 

Італія - Англія 1:1 (0:1) (пен. 3:2)

Голи: 0:1 - 2 Шоу, 1:1 - 67 Бонуччі

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