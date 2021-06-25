 Євро-2020. Нідерланди - Чехія: онлайн трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро-2020. Нідерланди - Чехія: онлайн трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE

Сьогодні 14:41 168 0
Євро-2020. Нідерланди - Чехія: онлайн трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна Нідерландів у 1/8 фіналу Євро-2020 зіграє проти збірної Чехії. Матч відбудеться в неділю, 27 червня, о 19:00 за київським часом на арені Ференца Пушкаша.

Пряма трансляція гри в етері телеканалів Футбол 1/2. Також онлайн матч Нідерланди - Чехія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Збірна Нідерландів впевнено (3 перемоги) виграла групу C, де одним із суперників Помаранчевих бала національна команда України. Нідерланди перемогли Україну в матчі першого туру (3:2). Чехія посіла третє місце в квартеті D, набравши 4 очки.

Переможець пари Нідерланди - Чехія в чвертьфіналі зіграє проти переможця матчу Вельс - Данія.

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