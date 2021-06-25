 Євро-2020. Франція - Швейцарія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро-2020. Франція - Швейцарія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE

Сьогодні 21:18 132 0
Євро-2020. Франція - Швейцарія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції зіграє проти збірної Швейцарії в 1/8 фіналу Євро-2020. Матч відбудеться в понеділок, 28 червня, о 22:00 за київським часом, на Національному стадіоні в Бухаресті.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 1/2 та Україна. Також онлайн матч Франція - Швейцарія дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Збірна Франції без проблем виграла групу E, залишивши позаду інших фаворитів Німеччину та Португалію. Швейцарія з чотирьма очками посіла третю сходинку в групі A.

Переможець пари Франція Швейцарія в чвертьфіналі зіграє проти переможця гри Хорватія - Іспанія.

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