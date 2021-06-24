Джерело - Чемпіон.
Збірна України зіграє проти збірної Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.
Матч відбудеться 29 червня в Глазго (Шотландія).
Відзначимо, що 23 червня завершився груповий етап змагань.
За підсумками групового раунду визначені всі пари плей-оф та сітка турніру.
Євро-2020
Пари 1/8 фіналу (за сіткою)
27 червня. Бельгія - Португалія (Севілья)
26 червня. Італія - Австрія (Лондон)
28 червня. Франція - Швейцарія (Бухарест)
29 червня. Хорватія - Іспанія (Копенгаген)
29 червня. Швеція - Україна (Глазго)
29 червня. Англія - Німеччина (Лондон)
27 червня. Нідерланди - Чехія (Будапешт)
26 червня. Вельс - Данія (Амстердам)