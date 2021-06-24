 В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України зіграє з Швецією | Євро-2020 | Champion.com.ua
В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України зіграє з Швецією
Сьогодні 00:03 832 1
Німеччина ледь не програла Угорщині. Завершився груповий етап Євро-2020
Вчора 23:58 305
Євро-2020. Португалія - Франція 2:2 Як це було
Вчора 23:57 4392
Цуренко перемогла Мур у кваліфікації Вімблдону
Вчора 21:55 236
Іспанія знищила Словаччину, Швеція здолала Польщу на Євро-2020
Вчора 20:55 1017
Збірна України вийшла у плей-оф Євро-2020
Вчора 20:54 5222 8
Збірна України програла Португалії у відборі на ЧС-2021
Вчора 20:25 1509
Марченко програв Макдональду у кваліфікації Вімблдону
Вчора 20:09 225 1
Світоліна програла Рибакіній на турнірі в Істборні
Вчора 17:24 686 1
Бондаренко переграла Мінеллу у кваліфікації Вімблдону
Вчора 16:39 306
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Пропускаємо. Збірна Австрії виходить вперед у матчі проти України
Пропускаємо. Збірна Австрії виходить вперед у матчі проти України Valeriy Ruchka
21.06.2021 19:41 779
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020 Стас Лысак
21.06.2021 16:16 769
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією Андрій Твердохліб
21.06.2021 15:12 1741
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр Андрій Твердохліб
21.06.2021 14:07 6348 4
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця Андрій Твердохліб
21.06.2021 13:30 686
Прямі трансляції
Навколо спорту

В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України зіграє з Швецією

Сьогодні 00:03 832 1
Закінчився груповий етап Євро-2020
В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України зіграє з Швецією
Фото: Павло Кубанов
#Україна, #Швеція

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти збірної Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

Матч відбудеться 29 червня в Глазго (Шотландія).

Відзначимо, що 23 червня завершився груповий етап змагань. 

За підсумками групового раунду визначені всі пари плей-оф та сітка турніру.

Євро-2020
Пари 1/8 фіналу (за сіткою)

27 червня. Бельгія - Португалія (Севілья)

26 червня. Італія - ​​Австрія (Лондон)

28 червня. Франція - Швейцарія (Бухарест)

29 червня. Хорватія - Іспанія (Копенгаген)

29 червня. Швеція - Україна (Глазго)

29 червня. Англія - ​​Німеччина (Лондон)

27 червня. Нідерланди - Чехія (Будапешт)

26 червня. Вельс - Данія (Амстердам)

Коментарі ()