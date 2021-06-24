Євро-2020. Бельгія - Португалія: онлайн трансляція

Джерело - Чемпіон.
Збірна Бельгії зустрінеться з Португалією в 1/8 фіналу Євро-2020.
Матч відбудеться у неділю, 27 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.
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Джерело - Чемпіон.
Збірна Бельгії зустрінеться з Португалією в 1/8 фіналу Євро-2020.
Матч відбудеться у неділю, 27 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.