Євро-2020. Фінал. Італія - Англія: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Євро-2020 зіграють збірні Італії та Англії. Матч відбудеться в неділю, 11 липня, о 22:00 за київським часом на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Шлях Італії до фіналу Шлях Англії до фіналу

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 1/2 та Україна. Також тонлайн матч Італія - Англія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Збірна Англії вперше зіграє в фіналі чемпіонату Європи. Для італійців це четверта вирішальна гра на Євро. У 1968 році Італія виграла турнір, у 2000 та 2012 програла Франції та Іспанії відповідно.