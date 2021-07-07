 Євро-2020. Італія переграла потужну Іспанію та вийшла до фіналу | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро-2020. Італія переграла потужну Іспанію та вийшла до фіналу

Сьогодні 11:48 585 0
Євро-2020. Італія переграла потужну Іспанію та вийшла до фіналу
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії по пенальті переграла Іспанію та вийшла до фіналу Євро-2020.

"Сквадра Адзурра" виглядала, як фаворит протистояння, адже до цього півфіналу італійці дійшли без особливих проблем, лише збірна Австрії змусила італійських вболівальників трохи понервувати.

І перший момент у матчі створили саме номінальні господарі поля. Емерсон видав класну вертикальну передачу на Бареллу, Ніколо пішов від захисника і пробивав у дальній кут, але влучив у стійку. Після завершення епізоду арбітр зафіксував офсайд.

Команди по черзі контролювали м'яч, а гострі епізоди створювалися через індивідуальні помилки. Сімон помилився на виході, Емерсон перехопив м'яч і віддав на Іммобіле, той продовжив на Бареллу. Але Ніколо завозився зі снарядом і втратив можливість забити у порожні ворота.

Однак на 26-й хвилині іспанцям вдалося створити гольовий момент. Оярсабаль правим флангом класно пройшов, відпасував у центр на Ольмо. Той обробив м'яч і пробивав по воротах, м'яч від Бонуччі повернувся до Ольмо, який з другої спроби х, але Доннарумма врятував свою команду

Італійці ж найнебезпечніший свій момент створили під завісу першого тайму. Інсіньє пройшов до штрафного майданчику, відпасував на Емерсона, який потужно пробивав у ближній кут, але влучив у стійку.

На початку другої половини гри італійці класно втікали у контратаку. Інсіньє проривався по флангу, далі продовжив на Бареллу, той відпасував на фланг на К'єзу, який з-під захисника низом пробивав, але Сімон впорався з цим ударом.

А на 60-й хвилині збірна Італії вийшла вперед. Доннарума швидко викотив м'яч у центр поля, далі пішла передача на Інсіньє, який втік по флангу і пасував на Іммобіле. Чіро відкотив на К'єзу, який прийняв снаряд і класно пробив у дальній кут!

"Фурія Роха" могла зрівняти рахунок вже за декілька хвилин. Коке класне закидання на Оярсабаля виконав, але Мікель головою не влучив по м'ячу і втратив можливість забити.

Іспанці насідали і врешті решт забили на 80-й хвилині. Мората пройшов по центру, відпасував на Ольмо, Дані повернув на Альваро і форвард покотив м'яч повз Доннарумму.

Жодна з команд не хотіла ризикувати і матч перейшов у овертайми.

Збірна Іспанії мала можливість відзначитися. Ольмо виконував удар зі штрафного, Доннарумма відбив м'яч точно на ногу Мораті, який пробивав відразу, але влучив у захисників збірної Італії!

Звісно в такій ситуації ніхто не ризикував і не йшов великими силами вперед. Усе дійшло до серії пенальті, де вирішальним став незабитий пенальті Морати та бездоганне виконання 11-метрового від Жоржиньо.

Збірна Італії вийшла до фіналу Євро-2020, де зустрінеться з переможцем пари Англія - Данія. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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