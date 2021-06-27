 Євро-2020. Італія не без проблем перемогла Австрію та вийшла до 1/4 | Футбол | Champion.com.ua
Ломаченко переміг технічним нокаутом Накатані в 9 раунді
Сьогодні 06:50 8521
Пятов: Повинні проходити Швецію або нас знищать наші ж журналісти
Сьогодні 12:09 48
Ломаченко: Накатані влучив у мене лише раз
Сьогодні 11:54 236
Євро-2020. Збірна Швеції - Збірна України: матч-центр
Сьогодні 11:48 1407
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 11:48 5358
Призначено арбітрів на матч Швеція - Україна
Сьогодні 11:39 204
Євро-2020. Італія не без проблем перемогла Австрію та вийшла до 1/4
Сьогодні 11:00 178
Лопес-старший: Думаю, мій син проведе реванш з Ломаченком у грудні
Сьогодні 10:39 435
Ломаченко нокаутував Накатані, Італія здолала Австрію та інші новини
Сьогодні 09:30 318
Євро-2020. Бельгія - Португалія: онлайн трансляція
Сьогодні 06:59 753
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Вісім років тому Стаховський сенсаційно обіграв Федерера на Вімблдоні
Вісім років тому Стаховський сенсаційно обіграв Федерера на Вімблдоні Valeriy Ruchka
Вчора 18:06 267
15 років тому збірна України перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу
15 років тому збірна України перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу Valeriy Ruchka
Вчора 16:23 267
Відео дня. Фантастичний гол збірної України в вотрота Швейцарії
Відео дня. Фантастичний гол збірної України в вотрота Швейцарії Андрій Твердохліб
Вчора 15:43 3463
На Вімблдоні вперше зіграє тенісистка з вродженими фізичними вадами
На Вімблдоні вперше зіграє тенісистка з вродженими фізичними вадами Андрій Твердохліб
Вчора 15:31 873
Вишукано та стильно: Марта Костюк представила форму для Вімблдона
Вишукано та стильно: Марта Костюк представила форму для Вімблдона Андрій Твердохліб
Вчора 13:31 902
Прямі трансляції
Навколо спорту

Євро-2020. Італія не без проблем перемогла Австрію та вийшла до 1/4

Сьогодні 11:00 178 0
Євро-2020. Італія не без проблем перемогла Австрію та вийшла до 1/4
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи - 2020 збірна Італії здобула мінімальну перемогу над Австрією.

Вже з перших хвилин італійці заволоділи м'ячем, проте пресинг австрійської збірної діяв вдало і підопічним Манчіні було важко побудувати позиційну атаку.

На 11-й хвилині номінальні господарі створили перший момент біля воріт суперника. Спінаццола увірвався у штрафний майданчик і пробивав з гострого кута, але м'яч влучив у сітку із зовнішнього боку.

Невдовзі вже голкіперу збірної Австрії довелося двічі рятувати свою команду. Спочатку Інсіньє змістився з флангу і пробивав по воротах, але м'яч прийшов у руки Бахманну.

А потім Барелла пробивав з ходу з-за меж штрафного майданчику, але Бахманн у падінні парирував цей удар.

Проте головний сейв у першому таймі здійснилася стійка збірної Австрії. Іммобіле з місця пробивав з дальньої дистанції, але м'яч влучив у штангу.

Перший тайм завершився з нулями на табло, проте італійці мали хороші шанси, щоб відкрити рахунок у матчі.

А от друга половина гри розпочалася з небезпечного штрафного у виконанні Давіда Алаби, м'яч пройшовся трохи вище воріт.

Було помітно, що функціонально австрійці були краще готові до цього матчу і в другому таймі італійці нерідко провалювалися та пропускали контратаки. У той же час підопічні Роберто Манчіні почали створювати менше моментів біля воріт суперника.

На 65-й хвилині австрійці навіть спромоглися забити гол, але ВАР асистент повідомив про офсайд у Марко Арнаутовича.

90 хвилин завершилися з нулями на табло, які здавалися абсолютно справедливими. Італія домінувала у першому таймі, проте втратила ініціативу і віддала другий у руки супернику.

Проте на початку першого екстратайму італійці все ж вийшли вперед. Спінаццола класно вирізав у штрафний майданчик на К'єзу, той обробив м'яч і пробив з льоту в дальній кут

А наприкінці першої 15-хвилинки збірна Італії подвоїла перевагу. Інсіньє прострілив у центр, Ачербі в падінні скинув на Пессіну, який потужно пробив у дальній кут.

Здавалося, що Італія спокійно доведе поєдинок до чергової сухої перемоги, але австірйці відповіли одним голом. Калайджич класно відірвався від захисника під час кутового і у падінні головою відправив м'яч у дальній кут.

Збірна Італії у важкому матчі переграла Австрію та вийшла до чвертьфіналу Євро-2020, де зустрінеться з переможцем пари Бельгія - Португалія. А збірна Австрії покидає турнір, проте з дуже достойним виступом, що на груповому етапі, що у плей-оф проти одного з фаворитів чемпіонату Європи.

Коментарі ()