Євро-2020. Італія не без проблем перемогла Австрію та вийшла до 1/4

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи - 2020 збірна Італії здобула мінімальну перемогу над Австрією.

Вже з перших хвилин італійці заволоділи м'ячем, проте пресинг австрійської збірної діяв вдало і підопічним Манчіні було важко побудувати позиційну атаку.

На 11-й хвилині номінальні господарі створили перший момент біля воріт суперника. Спінаццола увірвався у штрафний майданчик і пробивав з гострого кута, але м'яч влучив у сітку із зовнішнього боку.

Невдовзі вже голкіперу збірної Австрії довелося двічі рятувати свою команду. Спочатку Інсіньє змістився з флангу і пробивав по воротах, але м'яч прийшов у руки Бахманну.

А потім Барелла пробивав з ходу з-за меж штрафного майданчику, але Бахманн у падінні парирував цей удар.

Проте головний сейв у першому таймі здійснилася стійка збірної Австрії. Іммобіле з місця пробивав з дальньої дистанції, але м'яч влучив у штангу.

Перший тайм завершився з нулями на табло, проте італійці мали хороші шанси, щоб відкрити рахунок у матчі.

А от друга половина гри розпочалася з небезпечного штрафного у виконанні Давіда Алаби, м'яч пройшовся трохи вище воріт.

Було помітно, що функціонально австрійці були краще готові до цього матчу і в другому таймі італійці нерідко провалювалися та пропускали контратаки. У той же час підопічні Роберто Манчіні почали створювати менше моментів біля воріт суперника.

На 65-й хвилині австрійці навіть спромоглися забити гол, але ВАР асистент повідомив про офсайд у Марко Арнаутовича.

90 хвилин завершилися з нулями на табло, які здавалися абсолютно справедливими. Італія домінувала у першому таймі, проте втратила ініціативу і віддала другий у руки супернику.

Проте на початку першого екстратайму італійці все ж вийшли вперед. Спінаццола класно вирізав у штрафний майданчик на К'єзу, той обробив м'яч і пробив з льоту в дальній кут

А наприкінці першої 15-хвилинки збірна Італії подвоїла перевагу. Інсіньє прострілив у центр, Ачербі в падінні скинув на Пессіну, який потужно пробив у дальній кут.

Здавалося, що Італія спокійно доведе поєдинок до чергової сухої перемоги, але австірйці відповіли одним голом. Калайджич класно відірвався від захисника під час кутового і у падінні головою відправив м'яч у дальній кут.

Збірна Італії у важкому матчі переграла Австрію та вийшла до чвертьфіналу Євро-2020, де зустрінеться з переможцем пари Бельгія - Португалія. А збірна Австрії покидає турнір, проте з дуже достойним виступом, що на груповому етапі, що у плей-оф проти одного з фаворитів чемпіонату Європи.