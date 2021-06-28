Збірна Іспанії в овертаймі дотиснула Хорватію та вийшла у чвертьфінал Євро-2020

Збірна Іспанії вийшла у чвертьфінал Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна Іспанії у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 обіграла національну команду Хорватії.

Матч завершився з рахунком 5:3 на користь іспанців.

Рахунок у матчі був відритий після жахливої помилки голкіпера збірної Іспанії Сімона, який не зміг приборкати пас Педрі та переправив м'яч у власні ворота. Наприкінці першого тайму рівновагу у матчі відновив Пабло Сарабія.

У другій половині гри іспанці вийшли вперед завдяки голам Аспілікуети та Торреса. Однак збірна Хорватія голом Оршича на 85-й хвилині скоротила відставання, а на 90+2-й хвилині завдяки влучному удару Пашалича зрівняла рахунок.

В овертаймі іспанці добили збірну Хорватії голами Морати та Оярсабаля.

Чемпіонат Європи

1/8 фіналу

28 червня

Хорватія - Іспанія ОТ 3:5 (1:1, 3:3)

Голи: 1:0 - 20 - Педрі (автогол), 1:1 - 38 Сарабія, 1:2 - 57 Аспілікуета, 1:3 - 77 Торрес, 2:3 - 85 Оршич, 3:3 - 90+2 Пашалич, 3:4 - 100 Мората, 3:5 - 104 Оярсабаль

Раніше, Бельгія переграла чинних чемпіонів Європи і вийшла в 1/4 Євро-2020.