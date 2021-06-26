Збірна Данії розгромила Вельс і вийшла в 1/4 фіналу Євро

Джерело - Чемпiон.

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи - 2020 збірна Вельсу програла збірній Данії. Зустріч відбувалася в Амстердамі і завершилася з рахунком 4:0 на користь данців.

Нападник збірної Данії Каспер Дольберг забив перший гол в матчі зі збірною Вельсу на 27-й хвилині. На 48-й він же оформив дубль. Під кінець матчу Йоахім Меле довів рахунок до розгромного та і це було не все. У доданий час Брейтвейт забив четвертий м'яч данців.

В 1/4 фіналу Євро данці зіграють з переможцем пари Нідерланди - Чехія.

Чемпіонат Європи

1/8 фіналу

26 червня

Вельс - Данія 0:4 (0:1)

Голи: 1:0 - 27 Дольберг, 2:0 - 48 Дольберг, 3:0 - 88 Меле, 4:0 - 94 Брейтвейт.