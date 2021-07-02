Італія переграла Бельгію на шляху до півфіналу Євро-2020

Італія вийшла у півфінал Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії в 1/4 фіналу Євро-2020 обіграла команду Бельгії.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь італійців.

Рахунок у матчі був відритися на 31-й хвилині, коли Барелла у штрафному бельгійців накрутив захисників та пробив без шансів для Куртуа. На 44-й хвилині рахунок подвоїв Інсіньє, який з лінії штрафного майданчика завдав шедеврального удару у праву дев'ятку.

Бельгійці відквитати один м'яч з пенальті, яке впевнено реалізував Лукаку.

У півфіналі Італія зіграє з Іспанією.

Чемпіонат Європи

1/4 фіналу, 02 липня

Бельгія - Італія 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 31 Барелла, 0:2 - 44 Інсіньє, 1:2 - 45+2 Лукаку (пен)

Раніше, Іспанія у серії пенальті обіграла Швейцарію та вийшла у півфінал Євро-2020.