Італія переграла Бельгію на шляху до півфіналу Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
Збірна Італії в 1/4 фіналу Євро-2020 обіграла команду Бельгії.
Матч завершився з рахунком 2:1 на користь італійців.
Рахунок у матчі був відритися на 31-й хвилині, коли Барелла у штрафному бельгійців накрутив захисників та пробив без шансів для Куртуа. На 44-й хвилині рахунок подвоїв Інсіньє, який з лінії штрафного майданчика завдав шедеврального удару у праву дев'ятку.
Бельгійці відквитати один м'яч з пенальті, яке впевнено реалізував Лукаку.
У півфіналі Італія зіграє з Іспанією.
Чемпіонат Європи
1/4 фіналу, 02 липня
Бельгія - Італія 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 31 Барелла, 0:2 - 44 Інсіньє, 1:2 - 45+2 Лукаку (пен)
Раніше, Іспанія у серії пенальті обіграла Швейцарію та вийшла у півфінал Євро-2020.