Євро-2020. Італія - Іспанія: онлайн-трансляція півфіналу. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірні Італії та Іспанії зіграють у першому півфіналі Євро-2020. Матч відбудеться у вівторок, 6 липня, о 22:00 за київським часом на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Пряма трансляція поєдинку в етерах телеканалів Футбол 1/2 та Україна. Також онлайн матч Італія - Іспанія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

В 1/8 фіналі Італія перемогла Австрію (2:1), а Іспанія в додатковий час дотисла Хорватію (3:5). У чвертьфіналі італійці здолали бельгійців (1:2), а Іспанія у серії пенальті перемогла Швейцарія (1:1 (1:3).

В іншому півфіналі, який відбудеться 7 липня, зіграють Англія та Данія.