 Евро-2020. Англия - Германия: смотреть онлайн матч 1/8 финала - Футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України зіграє з Швецією
Сьогодні 00:03 4564 1
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 18:23 1207
Миколаїв відмовився від участі у Першій лізі
Сьогодні 17:54 533
Три гравці збірної України потрапили до ТОП-100 Євро-2020
Сьогодні 16:25 856
У Держдумі запропонували організувати спаринг між Росією та Україною
Сьогодні 16:09 1544
Калініна обіграла росіянку та вийшла у фінал кваліфікації Вімблдону
Сьогодні 14:55 474
Усик перед боєм із Джошуа перевтілився у Джокера
Сьогодні 13:44 2404
Шапаренко оцінив збірну Швеції
Сьогодні 13:28 1371
Бущан: Доля дала збірній України другий шанс
Сьогодні 11:42 730
Ломаченко - Накатані: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:41 64272
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Сім років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу
Сім років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:27 2693
Навпроти посольства Швеції в Києві вивісили прапор з подякою за 1/8 фіналу Євро-2020
Навпроти посольства Швеції в Києві вивісили прапор з подякою за 1/8 фіналу Євро-2020 Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:18 1061
Мессі - 34! Голи аргентинця, що вразили увесь світ
Мессі - 34! Голи аргентинця, що вразили увесь світ Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:57 1715
Я хочу побачити, що ми гладіатори! Яскрава мотиваційна промова капітана збірної Угорщини
Я хочу побачити, що ми гладіатори! Яскрава мотиваційна промова капітана збірної Угорщини Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:02 524
Оцінені шанси «Донбасу» у хокейній Лізі чемпіонів
Оцінені шанси «Донбасу» у хокейній Лізі чемпіонів Дима Копий
Сьогодні 14:42 274
Прямі трансляції
Навколо спорту

Євро-2020. Англія - Німеччина: онлайн трансляція

Сьогодні 17:51 216 0
Євро-2020. Англія - Німеччина: онлайн трансляція
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна Англії зіграє зі збірною Німеччини в 1/8 фіналу Євро-2020.

Матч відбудеться у неділю, 29 червня. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 19:45.

Коментарі ()