Євро-2020. Англія - Німеччина: онлайн трансляція

Джерело - Чемпіон.

Збірна Англії зіграє зі збірною Німеччини в 1/8 фіналу Євро-2020.

Матч відбудеться у неділю, 29 червня. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 19:45.