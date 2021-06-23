Євро-2020. Італія - Австрія: онлайн трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії зіграє зі збірною Австрії в 1/8 фіналу Євро-2020. Матч відбудеться в суботу, 16 червня, о 22:00 на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1/2 та Україна. Також онлайн матч Італія - Австрія дивыться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Збірна Італії впевнено виграла групу A, вигравши усі три поєдинки. Австрія в групі C перемогла Північну Македонію та Україну, і поступилась Нідерландам.