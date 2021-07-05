Англія - Данія: Де дивитися матч 1/2 фіналу Євро-2020

Матч відбудеться у середу, 7 липня

Джерело - Чемпіон.

Збірна Англії в півфіналі Євро-2020 зустрінеться з Данією.

Матч відбудеться у середу, 7 липня, у Лондоні. Початок о 22:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалах Україна, Футбол 1 та Футбол 2.