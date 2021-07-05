Італія - Іспанія: Де дивитися матч 1/2 фіналу Євро-2020

 Италия - Испания: Где и когда смотреть матч 1/2 финала Евро-2020 | Футбол | Champion.com.ua
Ярмоленко встановив унікальне досягнення на чемпіонатах Європи
Вчора 17:41 4322
Євро-2020. Італія - Іспанія: онлайн трансляція
Сьогодні 08:22 571
Калініна виграла турнір у Франції
Вчора 20:24 635
Магучіх виграла етап Діамантової ліги з найкращим результатом сезону в світі
Вчора 20:10 745
Канчельскіс: Коли Росія вийде з групи, тоді порівняємо з Україною
Вчора 19:39 882
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Вчора 18:55 19042
Шевченко: Ви не розумієте наскільки важливою була підтримка, коли ми виходили на ігри
Вчора 18:39 392
Ферстаппен став переможцем Гран-прі Австрії
Вчора 18:12 631
Уболівальники зустріли збірну України в аеропорту Борисполя
Вчора 16:01 1723
Ярмоленко залишився у ТОП-5 найкращих гравців на Євро-2020
Вчора 13:13 1580
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Збірна Бельгії не буде змінювати головного тренера
Збірна Бельгії не буде змінювати головного тренера Стас Лысак
Сьогодні 08:14 139
На російському федеральному каналі гімн України перервали рекламою
На російському федеральному каналі гімн України перервали рекламою Андрій Твердохліб
Вчора 22:46 614
Гравці збірної України подякували вболівальникам за підтримку на Євро-2020
Гравці збірної України подякували вболівальникам за підтримку на Євро-2020 Стас Лысак
Вчора 22:35 256
Зарубіжні видання визначили найкращих гравців збірної України в матчі з Англією
Зарубіжні видання визначили найкращих гравців збірної України в матчі з Англією Стас Лысак
Вчора 21:32 968
Редкач - Шевченку: Ти станеш найкращим тренером світу
Редкач - Шевченку: Ти станеш найкращим тренером світу Андрій Твердохліб
Вчора 17:18 1043 1
Уболівальники зустріли збірну України в аеропорту Борисполя
Уболівальники зустріли збірну України в аеропорту Борисполя Андрій Твердохліб
Вчора 16:01 1720
Разом з командою! Українські вболівальники фантастично підтримували збірну в Римі
Разом з командою! Українські вболівальники фантастично підтримували збірну в Римі Андрій Твердохліб
Вчора 15:36 390
У Баку під час матчу Чехія - Данія у вболівальників забрали прапор ЛГБТ
У Баку під час матчу Чехія - Данія у вболівальників забрали прапор ЛГБТ Андрій Твердохліб
Вчора 13:40 583 1
Євро-2020. Збірна України розгромно поступилася Англії в історичному матчі
Євро-2020. Збірна України розгромно поступилася Англії в історичному матчі Стас Лысак
Вчора 01:08 732
Збірна України поступається Англії після першого тайму, пропустили вже на 4-й хвилині
Збірна України поступається Англії після першого тайму, пропустили вже на 4-й хвилині Андрій Твердохліб
03.07.2021 22:59 895
Жахливі хащі: у мережі показали як виглядає Донбас Арена
Жахливі хащі: у мережі показали як виглядає Донбас Арена Андрій Твердохліб
03.07.2021 21:09 10419 2
Відео дня. 5-річні сестри-близнючки вболівають за збірну в Римі, Шевченко не залишився осторонь
Відео дня. 5-річні сестри-близнючки вболівають за збірну в Римі, Шевченко не залишився осторонь Андрій Твердохліб
03.07.2021 18:58 3403
Збірна України вже перемагала збірну Англії після фантастичного пострілу Назаренка
Збірна України вже перемагала збірну Англії після фантастичного пострілу Назаренка Андрій Твердохліб
03.07.2021 18:29 740
Володимир Кличко: Сподіваюся, голкіпер збірної Англії пропустить гол
Володимир Кличко: Сподіваюся, голкіпер збірної Англії пропустить гол Андрій Твердохліб
03.07.2021 17:47 530
Шевченко забивав у ворота збірної Англії. Хто підхопить естафету?
Шевченко забивав у ворота збірної Англії. Хто підхопить естафету? Андрій Твердохліб
03.07.2021 17:39 497
Визначився новий фаворит на виграш Євро-2020
Визначився новий фаворит на виграш Євро-2020 Стас Лысак
03.07.2021 15:56 821
Манчіні переграв Мартінеса та вивів Італію до півфіналу Євро-2020
Манчіні переграв Мартінеса та вивів Італію до півфіналу Євро-2020 Стас Лысак
03.07.2021 15:25 497
Гол Коноплянки в ворота збірної Англії - найкращий в історії збірної України
Гол Коноплянки в ворота збірної Англії - найкращий в історії збірної України Андрій Твердохліб
03.07.2021 13:58 1940
Героям слава! Віталій Кличко побажав успіху збірній України
Героям слава! Віталій Кличко побажав успіху збірній України Андрій Твердохліб
03.07.2021 13:52 428
Відео дня. Збірна Італії підтримала травмованого Спінаццолу після перемоги над Бельгією
Відео дня. Збірна Італії підтримала травмованого Спінаццолу після перемоги над Бельгією Стас Лысак
03.07.2021 12:45 375
Прямі трансляції
Навколо спорту

Італія - Іспанія: Де дивитися матч 1/2 фіналу Євро-2020

Сьогодні 08:29 350 0
Матч відбудеться у вівторок, 6 липня
Італія - Іспанія: Де дивитися матч 1/2 фіналу Євро-2020
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії в півфіналі Євро-2020 зустрінеться з Іспанією.

Матч відбудеться у вівторок,  6 липня, у Лондоні. Початок о 22:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалах Україна, Футбол 1 та Футбол 2.

Коментарі ()