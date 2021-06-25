 Євро-2020. Вельс - Данія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро-2020. Вельс - Данія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE

Сьогодні 10:03 194 0
Євро-2020. Вельс - Данія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірні Вельсу та Данії зіграють у 1/8 фіналу Євро-2020. Матч відбудеться в суботу, 26 червня, о 19:00 за київським часом, на Арені Йогана Кройфа в Амстердамі. 

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалів Фуктбол 1/2. Також онлайн матч Вельс - Данія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Валійці пробилися в плей-оф із групи A, посівши 2 місце. Датчани вийшли в 1/8 лише з трьома очками в групі B, забезпечивши собі необхідну різницю забитих/пропущених м'ячів у грі з Росією.

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