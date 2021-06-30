Джерело - Чемпіон.
Збірна України мінімально переграла команду Швеції у рамках 1/8 фіналу Євро-2020.
Голи: 0:1 – 27 Зінченко, 1:1 – 43 Форсберг, 1:2 - 120+1 Довбик
Швеція: Ольсен, Лустіг (Крафт, 83), Лінделеф, Даніельссон, Аугустінссон (Бенгтссон, 83), К.Ольссон (Хеландер, 101), Екдаль, С.Ларссон (к) (Классон, 97), Форсберг, Кулусевський (Квайсон, 97), Ісак (Берг, 97).
Запасні: Юнссон, Нордфельдт, Свенссон, Сема, Янссон, Каюсте.
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Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Зінченко, Степаненко (Макаренко, 95), Сидорчук (Безус, 118), Ярмоленко (к) (Довбик, 106), Шапаренко (Маліновський, 61), Яремчук (Бєсєдін, 91, Циганков, 101)
Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Марлос, Миколенко, Тимчик.
Попередждені: Кулусевський (69), Форсберг (85) — Ярмоленко (79).
Вилучений: Даніельссон (98).
Нагадаємо, Зінченко - найкращий гравець матчу Україна - Швеція.