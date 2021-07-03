Англія розгромила Україну у чвертьфіналі Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
Збірна України у чвертьфіналі Євро-2020 поступилася Англії.
Матч завершився з рахунком 4:0 на користь англійців.
Збірна Англії відкрила рахунок вже на 4-й хвилині матчу, коли Кейн після передачі Стерлінга вийшов сам на сам з Бущаном та переграв українського голкіпера.
На початку другої половини гри збірна Англії шокувала Україну голами Магвайра та Кейна. А на 63-й хвилині рахунок непристойним зробив Хендерсон.
У півфіналі збірна Англія зіграє з командою Данії.
Україна - Англія 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 4 Кейн, 0:2 - 46 Магвайр, 0:3 - 50 Кейн, 0:4 - 63 Хендерсон
Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Кривцов (Циганков, 35), Матвієнко, Миколенко, Сидорчук (Макаренко, 64), Зінченко, Шапаренко, Ярмоленко (к), Яремчук.
Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Судаков, Степаненко, Марлос, Безус, Зубков, Тимчик, Довбик.
Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магвайр, Шоу (Тріпп'єр, 65), Райс (Хендерсон, 57), Філліпс (Беллінгем, 65), Маунт, Санчо, Стерлінг (Рашфорд, 65), Кейн (к) (Калверт-Льюїн, 73).
Запасні: Рамздейл, Джонстон, Гріліш, Мінгз, Коуді, Фоден, Чілуелл.
Нагадаємо, Данія обіграла Чехію та вийшла у півфінал Євро-2020.