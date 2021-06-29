Збірна Англії розібралась з Німеччиною та вийшла у чвертьфінал Євро-2020

Англія зіграє у чвертьфіналі Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи збірна Англії в Лондоні обіграла національну команду Німеччини.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь англійців.

Рахунок у матчі на 75-й хвилині відкрив Стерлінг, який замкнув простріл Шоу з лівого флангу. Наприкінці поєдинку подвоїв перевагу збірної Англії Гарі Кейн.

Збірна Англії зіграє у чвертьфіналі з переможцем пари Швеція - Україна.

Чемпіонат Європи

1/8 фіналу, 29 червня

Англія - Німеччина 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 75 Стерлінг, 2:0 - 86 Кейн