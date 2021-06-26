 Євро-2020. Англія - Німеччина: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро-2020. Англія - Німеччина: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE

Сьогодні 13:14 100 0
Євро-2020. Англія - Німеччина: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна Англії зіграє проти збірної Німеччини в 1/8 фіналу Євро-2020. Матч відбудеться у вівторок, 29 червня, о 19:00 на стадіоні Вемблі. 

Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1/2. Також онлайн матч Англія - Німеччина наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Англійці впевнекно виграли боротьбу в квартеті D, набравши 7 очок. Німеччина з 4 очками посіла другу сходинку в групі F. Переможець пари Англія - Німеччина в чвертьфіналі зіграє з переможцем матчу Швеція - Україна.

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