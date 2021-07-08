Збірна Англії вийшла до фіналу Євро-2020, зруйнувавши казку Данії

Джерело - Чемпіон.

У другому півфіналі чемпіонату Європи з футболу збірна Англії завдала поразки Данії.

Підопічні Гарета Саутгейта підходили до цього протистояння у якості господарів та фаворитів.

Команди грали дуже обережн она перших хвилинах, а моменти створювалися за рахунок індивідуальних дій. Стерлінг змістився у центр і пробивав по вротах, але заслабким вийшов цей удар. Шмейхель забрав м'яч у руки.

Також, Кейн прийняв м'яч перед штрафним майданчиком суперника і з розвороту пробивав, але набагато вище воріт снаряд пішов.

З боку данців Хей'бєрг пробивав з-за меж штрафного майданчику, але Пікфорд забрав м'яч у руки.

Проте на 30-й хвилині збірній Данії вдалося відкрити рахунок у матчі. Дамсгор неймовірним ударом зі штрафного забив перший гол у матчі.

Збірна Англії після пропущеного голу відразу пішла великими силами вперед і створила гольовий момент. Кейн виконував простріл з лівого флангу, Стерлінг впритул пробивав, але Шмейхель врятував свою команду.

А вже через хвилину команда "трьох левів" зрівняла рахунок у матчі. Кейн класний розрізний пас віддав на Саку, той простріл виконував на Стерлінга, але К'єр переправив м'яч у свої ворота.

Команди пішли на перерву за бойової нічиї.

Другий тайм розпочався з моменту від збірної Данії. Дольберг отримав м'яч перед штрафним майданчиком і пробивав у ближній кут, але Пікфорд перевів м'яч на кутовий.

Проте через декілька хвилин англійці створили дійсно гольовий момент. Пішла подача зі стандарту, Магвайр вистрибнув вище всіх і пробивав у дальній кут, але Шмейхель у неймовірному стрибку потягнув цей удар.

Збірна Данії в другому таймі вже не так активно йшла вперед і все більше і більше моментів з'являлося саме біля їх воріт. Маунт виконував подачу в штрафний майданчик, м'яч почав летіти у ворота, але Шмейхель перевів снаряд на кутовий.

Команди не визначили сильнішого в основний час і усе перейшло у екстратайми.

Збірна Англії активно йшла в атаку і продовжувала насідати на ворота суперника. Кейн увірвався у штрафний майданчик і пробивав у дальній кут, але Шмейхель парирував цей удар.

Після цього Фоден виконував подачу в штрафний майданчик, данці відбилися. Гріліш другим темпом пробивав, але Шмейхель парирував цей удар. Далі ще й Стерлінг з-за меж штрафного виконував постріл, але м'яч пішов вище воріт.

А на 104-й хвилині Англія все ж вийшла вперед! Стерлінг впав у штрафному майданчику в боротьбі з Меле та Йенсеном та заробив пенальті, який реалізував Гаррі Кейн.

Підопічні Гарета Саутгейта надалі сушили гру і не дозволяли ні данцям ні собі йти в атаку.

Збірна Англії вперше з 1966 року вийшла до фіналу великого турніру, а хоробра збірна Данії завершила свою казку саме на стадії півфіналу!