 Евро-2020. Швеция - Украина: смотреть онлайн матч 1/8 финала - Футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України зіграє з Швецією
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Євро-2020. Швеція - Україна: онлайн трансляція

Сьогодні 13:09 373 0
Євро-2020. Швеція - Україна: онлайн трансляція
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти збірної Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

Матч відбудеться у вівторок 29 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

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