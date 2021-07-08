Італія - Англія: Де дивитися фінал Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії в фіналі Євро-2020 зустрінеться з Англією.

Матч відбудеться у неділю, 11 липня, у Лондоні. Початок о 22:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалах Україна, Футбол 1 та Футбол 2.