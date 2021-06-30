Збірна України обіграла Швецію та вийшла у чвертьфінал Євро-2020

Артем Довбик вивів збірну України в 1/4 Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 обіграла національну команду Швеції.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь українців.

Рахунок у матчі відкрив Олександр Зінченко, який вдало зловив передачу Андрія Ярмоленка та потужним ударом розстріляв ворота шведів.

Збірна Швеції відновила рівновагу наприкінці тайму, коли Форсберг відкрився у зоні перед штрафним і вистрілив метрів з 23-х - м'яч рикошетом від Забарного влетів у ближню дев'ятку воріт Бущана – 1:1.

У другій половині гри команди голів не забивали, тож матч перейшов в овертайм, на початку якого арбітр вилучив захисника збірної Швеції Маркуса Даніельсона за грубий фол проти Артема Бєсєдіна.

Переможний гол на 120-й хвилині забив Артем Довбик, який після подачі Зінченка відклеївся від захисника у штрафній шведів та у падінні головою відправив м'яч у ворота.

Суперником українців в 1/4 фіналу буде збірна Англії.

Чемпіонат Європи

1/8 фіналу, 29 червня

Швеція – Україна 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 27 Зінченко, 1:1 – 43 Форсберг, 1:2 - 120+1 Довбик

Швеція: Ольсен, Лустіг (Крафт, 83), Лінделеф, Даніельссон, Аугустінссон (Бенгтссон, 83), К.Ольссон (Хеландер, 101), Екдаль, С.Ларссон (к) (Классон, 97), Форсберг, Кулусевський (Квайсон, 97), Ісак (Берг, 97).

Запасні: Юнссон, Нордфельдт, Свенссон, Сема, Янссон, Каюсте.

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Зінченко, Степаненко (Макаренко, 95), Сидорчук (Безус, 118), Ярмоленко (к) (Довбик, 106), Шапаренко (Маліновський, 61), Яремчук (Бєсєдін, 91, Циганков, 101).

Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Марлос, Миколенко, Тимчик.

Попередждені: Кулусевський (69), Форсберг (85) — Ярмоленко (79).

Вилучений: Даніельссон (98).