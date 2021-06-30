 Євро-2020. Україна - Англія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу. LIVE | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро-2020. Україна - Англія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу. LIVE

Сьогодні 11:47 51 0
Євро-2020. Україна - Англія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в чвертьфіналі Євро-2020 зіграє проти збірної Англії. Матч відбудеться в суботу, 3 липня, о 22:00 за київським часом на Олімпійському стадіоні в Римі.

Пряма трансляція поєдинку в етерах телеканалів Футбол 1/2 та Україна. Також онлайн матч Україна - Англія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Збірна України в 1/8 фіналі турніру в додатковий час перемогла збірну Швеції (1:2), а англійці вибили з чемпіонату Німеччину (2:0). Переможець пари Україна - Англія у півфіналі зіграє з переможцем гри Чехія - Данія.

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