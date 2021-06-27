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Збірна Чехії сенсаційно вибила Нідерланди з чемпіонату Європи

Сьогодні 20:54 1320 0
Збірна Чехії сенсаційно вибила Нідерланди з чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи - 2020 збірна Нідерландів програла національній команді Чехії.

Зустріч відбувалася на стадіоні Пушкаш Арена в Будапешті і завершилася з рахунком 2:0.

На 55-й хвилині російський арбітр Сергій Карасьов видалив захисника збірної Нідерландів Маттейса де Лігта. Після відеоперегляду Карасьов дав де Лігту червону картку за навмисну ​​гру рукою. Це і стало ключовим моментом у поєдинку. Півзахисник збірної Чехії Томаш Голеш відкрив рахунок в матчі на 68-й хвилині, а на 80-й хвилині нападник збірної Чехії Патрік Шик забив другий гол.

У 1/4 чехи зіграють проти зброї Данії.

Чемпіонат Європи

1/8 фіналу

27 червня

Нідерланди - Чехія 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 68 Голеш, 0:2 - 80 Шик

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