Англія - Німеччина: анонс і прогноз на матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи

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Чемпіонат Європи 2020, 1/8 фіналу 29 червня, 2021 Англія - Німеччина Стадіон: Вемблі, Лондон

29 червня в Лондоні на стадіоні Вемблі відбудеться поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи в якому між собою зіграють національні збірні Англії і Німеччини.

Англія

Напередодні старту Євро-2020 збірна Англії вважалася головним фаворитом на перемогу в турнірі. Але "остров'яни" демонструють зовсім не найкращий футбол, і коефіцієнт на їх перемогу в чемпіонаті виріс до 10. Цілком можливо, що в плей-оф ми побачимо зовсім іншу команду, і англійці через безліч років піднімуть чемпіонський кубок.

Збірна Англії фінішувала на першому місці групи D з сімома очками в активі. Для цього їм знадобилося всього два рази забити і жодного разу не пропустити. Англійці перемогли з однаковим рахунком 1:0 Хорватію і Чехію, а також зіграли безгольовий матч з шотландцями (0:0).

На поточному Євро чимало критики від уболівальників дістається Гаррі Кейну. Іменитий нападник Тоттенгема виглядає чужорідним елементом в обоймі "трьох левів", і зовсім не помітний на полі, завдавши лише один удар по воротах суперника в трьох останніх зустрічах.

У Гарета Саутгейта достатньо можливостей для маневрів і перебудування команди до майбутньої зустрічі, тому очікуємо дуже потужного поєдинку від родоначальників футболу.

Заявка команди

Воротарі: Дін Гендерсон (Манчестер Юнайтед), Сем Джонстон (Вест Бром), Джордан Пікфорд (Евертон).

Захисники: Трент Александр-Арнольд (Ліверпуль), Бен Чілвелл і Ріс Джеймс (обидва – Челсі), Гаррі Магуайр, Люк Шоу (обидва – Манчестер Юнайтед), Тайрон Мінгс (Астон Вілла), Джон Стоунз і Кайл Вокер (обидва – Ман Сіті), Кіран Тріппьер (Атлетіко), Конор Коуді (Вулвергемптон).

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Боруссія Д), Джордан Гендерсон (Ліверпуль), Деклан Райс (Вест Гем), Мейсон Маунт (Челсі), Келвін Філліпс (Лідс).

Нападники: Домінік Калверт-Льюін (Евертон), Філ Фоден і Рахім Стерлінг (обидва – Ман Сіті), Джек Гріліш (Астон Вілла), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Букайо Сака (Арсенал), Джейдон Санчо (Боруссія Д).

Німеччина

Недавні гегемони світового футболу далекі від тих результатів, які демонстрували ще років п'ять тому. Зараз "німецька машина" опустилася на 12 рядок у рейтингу ФІФА і частенько провалюється навіть у матчах з відверто слабкими суперниками. Груповий етап Євро-2020 не став винятком, де німці буквально видерли путівку в плей-оф на останніх хвилинах в грі з аутсайдером.

У "групі смерті" збірна Німеччини фінішувала на другому місці, програвши на домашній арені Франції (1:0), перемігши Португалію (4:2) і вирвали нічию у Угорщини (2 2). Попри досить непоганий підбір гравців, команда Йоахіма Лева не складає враження грізного суперника, а більше схожа на звичайних "середнячків".

Заявка команди

Воротарі: Мануель Нойер (Баварія), Бернд Лено (Арсенал), Кевін Трапп (Айнтрахт).

Захисники: Маттіас Гінтер (Боруссія Менхенгладбах), Антоніо Рюдігер (Челсі), Робін Госенс (Аталанта), Крістіан Гюнтер (Фрайбург), Марсель Хальстенберг (РБ Лейпциг) , Матс Хуммельс (Боруссія Дортмунд), Лукас Клостерманн (РБ Лейпциг), Робін Кох (Лідс), Ніклас Зюле (Баварія).

Півзахисники: Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті), Тоні Кроос (Реал), Емре Джан (Боруссія Дортмунд), Йосуа Кімміх (Баварія), Томас Мюллер (Баварія), Джамал Мусіала (Баварія), Серж Гнабрі (Баварія), Леон Горецка (Баварія), Кай Хаверц (Челсі), Йонас Хофманн (Боруссія Менхенгладбах), Лерой Сане (Баварія), Флоріан Нойхаус (Боруссія Менхенгладбах).

Нападники: Тімо Вернер (Челсі), Кевін Фолланд (Монако).

Чемпіонати Європи

Англійці десятий раз грають на чемпіонаті Європи.

Найкращий результат на Євро: третє місце (1968)

Німці грають у фінальній стадії 13-й раз поспіль. Відтоді як збірна ФРН провалила першу спробу і не потрапила на ЧЄ-1968 жоден чемпіонат Європи не обходився без Німеччини.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1972, 1980, 1996)

Історія протистоянь

Кожна з команд здобула по 13 перемог у попередніх 32 матчах, ще шість поєдинків завершилися внічию. У англійців невелика перевага за забитими м'ячами: 51 проти 42 у німців

Цифри та факти

• Англійці ніколи не програвали на Вемблі в фінальних стадіях великих турнірів в ігровий час (В8 Н4). У півфіналі Євро-96 вони тут поступилися німцям по пенальті;

• Німці в 12 матчах з англійцями на Вемблі здобули шість перемог при двох нічиїх і чотирьох поразках;

• Збірна Німеччини 26-й раз поспіль грає у фінальній частині великого міжнародного турніру;

• Статистика збірної Англії на Вемблі: В185 Н73 П39;

• На цьому турнірі збірна Німеччини всі три матчі групи F провела в Мюнхені;

• Найважливішим поєдинком команд став фінал ЧС-1966. Джефф Герст зробив хет-трик, а англійці взяли гору з рахунком 4:2 в додатковий час.

Прогноз букмекерів

На перемогу господарів стадіону можна поставити з коефіцієнтом 2,59. А от на тріумф Німеччини букмекери дають коефіцієнтом у 2,97. Нічию оцінили в 3.30.

Прогноз Чемпіона

Перемога Англії 2:1