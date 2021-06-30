Євро-2020. Збірна України здобула історичну перемогу над Швецією та вийшла до 1/4

Джерело - Чемпіон.

Збірна України мінімально переграла команду Швеції у рамках 1/8 фіналу Євро-2020.

Шведи підходили до цього поєдинку номінальними фаворитами, адже у групі з Іспанією та Польщею посіли перше місце, набравши 7 очок. У той же час підопічні Андрія Шевченка не особливо вразили на груповому етапі, вийшовши з третього місця, маючи в запасі лише мінімальну перемогу над Північною Македонією.

Актуально: Зінченко - найкращий гравець матчу Україна - Швеція

Швеція не намагалася володіти м'ячем і віддавала ініціативу в наші руки, надійно граючи в обороні.

Перший напів момент вдалося створити на 9-й хвилині матчу. Шапаренко по центру проривався і намагався пробити, але м'яч пішов повз ворота.

Дуже скоро Яремчук мав свій шанс. Ярмоленко класно обігрався з Романом, вивів того на ударну позицію, але постріл форварда парирував Ольсен.

Через 10 хвилин шведи змогли відповісти. Ісаак отримав передачу у штрафному майданчику і пробивав у дальній кут, але м'яч пішов повз ворота.

Проте на 27-й хвилині поєдинку збірна України вийшла вперед. Шапаренко видав неймовірну діагональ на Караваєва, той відпасував на Ярмоленка. Андрій увійшов у штрафний майданчик і видав класну передачу шведою на Зінченка, який у дотик пробив потужно. Ольсен дотягнувся до м'яча, але снаряд опинився у сітці воріт.

Зовсім скоро свою нагоду мав Ярмоленко. Шапаренко виконував навіс, м'яч відскочив до вінгера Вест Гема. Капітан збірної України прийняв снаряд і пробивав з льоту, але трохи вище воріт пішов удар.

Проте наприкінці першого тайму нас засмутив Еміль Форсберг, який пробивав з-за меж штрафного майданчика, м'яч рикошетом від Забарного залетів у ближній кут воріт Бущана.

На початку другого тайму команди обмінялися гольовими моментами. Спочатку Ярмоленко класно під удар скинув на Сидорчука, Сергій у дотик пробивав, але влучив у стійку!

А потім Втікали у контратаку шведи. Ісаак відпасував на Форсберга, той пробивав у дальній кут, але влучив у штангу.

А на 69-й хвилині за нашу команду вже зіграла поперечина. Форсберг з лівого флангу змістився у центр і пробивав класно, але влучив у стійку.

За 90 хвилин команди так і не вирішили переможця і все перекочувало у овертайми, де Даніельсон отримав червону картку за грубий фол проти Бєсєдіна, який призвів до травми українського нападника.

Збірна України усіма силами намагалася атакувати і на 120-й хвилині матчу подарувало диво для усією країни. Зінченко виконав подачу у штрафний майданчик, Довбик відклеївся від захисника і у падінні головою відправив м'яч у ворота.

Збірна України в історичному матчі здобула перемогу над Швецією та вийшла до чвертьфіналу Євро-2020, де зустрінеться зі збірною Англії.