Джерело - Чемпіон.
Збірна Данії у чвертьфіналі Євро-2020 обіграла команду Чехії.
Чемпіонат Європи-2020
03 липня
Голи: 0:1 - 5 Ділейні, 0:2 - 42 Дольберг, 1:2 - 49 Шик
У півфіналі збірна Данії зіграє з переможцем пари Україна - Англія.
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Джерело - Чемпіон.
Збірна Данії у чвертьфіналі Євро-2020 обіграла команду Чехії.
Голи: 0:1 - 5 Ділейні, 0:2 - 42 Дольберг, 1:2 - 49 Шик
У півфіналі збірна Данії зіграє з переможцем пари Україна - Англія.