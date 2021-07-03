 Євро-2020. Чехія - Данія 1:2. Огляд матчу | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро-2020. Чехія - Данія 1:2. Огляд матчу

Сьогодні 21:40 148 0
Данія у півфіналі Євро-2020
Євро-2020. Чехія - Данія 1:2. Огляд матчу
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна Данії у чвертьфіналі Євро-2020 обіграла команду Чехії.

Чемпіонат Європи-2020
03 липня 

Чехія - Данія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 5 Ділейні, 0:2 - 42 Дольберг, 1:2 - 49 Шик

У півфіналі збірна Данії зіграє з переможцем пари Україна - Англія.

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