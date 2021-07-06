 Євро-2020. Англія - Данія: онлайн-трансляція півфіналу. LIVE | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро-2020. Англія - Данія: онлайн-трансляція півфіналу. LIVE

Сьогодні 11:38 157 0
Євро-2020. Англія - Данія: онлайн-трансляція півфіналу. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна Англії в другому півфіналі Євро-2020 зіграє проти збірної Данії. Матч відбудеться в середу, 7 липня, о 22:00 за київським часом на стадіоні Вемблі.

Пряма трансляція півфіналу в етерах телаканалів Футбол 1/2 та Україна . Також онлайн матч Англія - Данія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Збірна Англії в 1/8 фіналу перемогла Німеччину (2:0), а чвертьфіналі - Україну (0:4). Данці розгромили Вельс в 1/8, а а в чвертьфіналі здолали Чехію (1:2).

В іншому півфіналі, який відбудеться 6 липня, зіграють збірні Італії та Іспанії.

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