Італія забула ганьбу 2018 року і тепер співає від щастя

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії в історичній серії пенальті перемогла Англію та здобула титул чемпіона Європи.

Матч відбувався на Вемблі і місцеві трибуни давали "трьом левам" невеличку перевагу в поєдинку.

І вже на 3-й хвилині уся Англія вибухнула від щастя. Гаррі Кейн розвернув атаку з лівого флангу на правий, Тріпп'є виконав подачу на дальню стійку на Шоу і лівий латераль у дотик пробив у ближній кут воріт.

Після забитого голу збірна Англії почала захищати свою перевагу і "адзуррі" було дуже важко пробити оборону суперника. Спочатку Інсіньє небезпечно пробивав зі штрафного, а потім К'єза класно пішов від Райса і пробивав з-за меж штрафного майданчика, але поруч зі стійкою пішов м'яч.

Наприкінці першого тайму в італійців була ще одна змога забити. З правого флангу пішла подачу в штрафний майданчик збірної Італії, Іммобіле в дотик пробивав, але влучив у Стоунзс. Вератті другим темпом завдавав удар з-за меж штрафного, але м'яч прийшов у руки Пікфорду.

По перерві Роберто Манчіні зробив зміни в грі своєї команди і "Сквадра Адзурра" почала набагато небезпечніше насідати на ворота суперника. Підопічні ж Саутгейта навпаки робили усе, щоб відстояти на нуль.

Проте на 67-й хвилині збірна Італії зрівняла рахунок. Пішла подача з кутового, К'єлінні боровся з Стоунзом, Вератті вдалося пробити у стійку, а Бонуччі був першим на добиванні і без проблем забив у порожні ворота.

Італія на куражі мала змогу вийти вперед. Бонуччі виконував класне закидання на Берарді, Доменіко вдалося пробити у дотик, але трохи вище воріт пішов м'яч.

Основний час завершився з нічийним рахунком і на нас чекали овертайми. Англійці все ще не ризикували і готові були погодитися на нічию. Збірна Італії володіла ініціативою, проте створити дійсно гольовий момент за ці 30 хвилин не вдалося.

У серії пенальті вирішальну роль зіграв Джанлуїджі Доннарумма, який в підсумку став найкращим гравцем турніру. Італійський кіпер потягнув два удари і став героєм нації.

Збірна Італії в одному з найдраматичніших фіналів Євро здобула титул чемпіонів Європи і змусила увесь світ забути про провал у 2018 році, коли "адзуррі" не вийшли до чемпіонату світу. Браво Роберто Манчіні! Forza Italia!