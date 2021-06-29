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Саутгейт помстився Німеччині та вивів Англію до 1/4 Євро-2020

Сьогодні 21:17 360 0
Саутгейт помстився Німеччині та вивів Англію до 1/4 Євро-2020
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи збірна Англії в Лондоні обіграла національну команду Німеччини.

Цей поєдинок був особливо принциповий для наставника англійської команди Гарета Саутгейта, адже саме він не забив вирішальний пенальті на Євро-1996 у ворота "бундестім".

Як і інші матчі збірної Англії цей не обіцяв бути супер видовищним. Команди по черзі контролювали м'яч, а перший небезпечний момент створив Стерлінг самотужки. Рахім змістився у центр і пробивав по воротах, але Ноєр перевів м'яч на кутовий.

Англійці виконували багато навісів з гри та стандартів, але підопічні Лева раз за разом відбивалися.

Перший гольовий момент у матчі створила саме "бундестім". Гаверц класно виводив Вернера на ударну позицію, але Тімо не зміг переграти Пікфорда.

Англійці могли відзначитися наприкінці поєдинку. Стерлінг втікав на ворота збірної Німеччини після обрізки від Мюллера, м'яч відскочив до Кейна, який один на один виходив, але через поганий прийом англійський форвард втратив м'яч.

Перший тайм завершився з нулями на табло за досить рівної гри.

Друга половина гри розпочалася з небезпечного моменту біля воріт збірної Англії. Гозенс виконував навіс у штрафний майданчик, м'яч відскочив на Гаверца, який пробивав з льоту, але Пікфорд у неймовірному стрибку перевів снаряд на кутовий.

Матч не вражав великою кілкістю моментів і здавалося усе йде до нічиєї, але збірна Англії відкрила рахунок у поєдинку на 75-й хвилині. Гріліш віддав передачу на Шоу, той прострілив у центр і Стерлінг вирвався з-під захисників і замкнув простріл з лівого флангу.

Німці могли швидко зрівняти рахунок, але Мюллер змарнував вихід один на один з Пікфордом, не влучивши у ворота.

І вже через 5 хвилин Кейн подвоїв перевагу англійської команди. Люк Шоу на фланг віддав на Гріліша, той виконав крос на Кейна, який у падінні головою пробив повз Ноєра.

Збірна Англії здобула історичну перемогу над принциповим суперником та вийшла до чвертьфіналу Євро-2020, де зустрінуться з переможцем пари Швеція - Україна.

А збірна Німеччини вилетіла вже у 1/8 Євро-2020 на останньому для Йоахіма Лева великому турнірі в якості головного тренера "бундестім".

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