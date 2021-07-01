 Швейцарія - Іспанія: Де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020 | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Швейцарія - Іспанія: Де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020

Сьогодні 10:55 412 0
Матч відбудеться у п'ятницю, 2 липня
Швейцарія - Іспанія: Де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020
#Іспанія, #Швейцарія

Джерело - Чемпіон.

Збірна Іспанії в 1/4 фіналу Євро-2020 зустрінеться зі Швейцарією.

Матч відбудеться у п'ятницю, 2 липня, у Санкт-Петербурзі. Початок о 19:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалах Футбол 1 та Футбол 2.

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