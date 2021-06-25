 Євро-2020. Хорватія - Іспанія: онлайн трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро-2020. Хорватія - Іспанія: онлайн трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE

Сьогодні 20:11 197 0
Євро-2020. Хорватія - Іспанія: онлайн трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна Іспанії зіграє проти збірної Хорватії в 1/8 фіналу Євро-2020. Матч відбудеться в понеділок, 28 червня, о 19:00 за київським часом, на стадіоні Паркен у Копенгагені.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалів Футбол 1/2. Також онлайн матч Хорватія - Іспанія дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Обидві команди набрали по 4 очки в своїх групах і пробилися до плей-оф із других місць. Переможець пари Хорватія - Іспанія в чіертьфіналі зіграє з переможцем гри Франція - Швейцарія.

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