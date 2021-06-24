 Евро-2020. Плей-офф. Календарь, результаты, трансляции | Футбол | Champion.com.ua
В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України зіграє з Швецією
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Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
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Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції

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Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

26 червня розпочнеться плей-оф чемпіонату Європи з футболу - Євро-2020. 16 найкращих команд на континенті продовжать боротьбу за омріяний трофей. Фінал відбудеться 11 липня в Лондоні на Вемблі.

Збірна України в 1/8 зіграє проти команди Швеції.

26 червня

19:00. Уельс - Данія _:_

[АнонсДе дивитися. Пряма трансляція. Огляд.]

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19:00. Італія - Австрія _:_

[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Огляд. Звіт]

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27 червня

19:00. Нідерланди - Чехія _:_

[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція.Огляд]

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22:00. Бельгія -  Португалія _:_

[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Огляд. Звіт]

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28 червня

19:00. Хорватія - Іспанія _:_

[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Огляд]

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22:00. Франція - Швейцарія _:_

[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Огляд]

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29 червня

19:00. Англія - Німеччина _:_

[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Огляд. Звіт]

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22:00. Швеція - УКРАЇНА  _:_

[АнонсМатч-центр. Де дивитися. Пряма трансляціяОнлайн. Огляд. Звіт]

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1/4 фіналу

ЧФ1: Франція/Швейцарія - Хорватія/Іспанія (18:00, п'ятниця, 2 липня, Санкт-Петербург)

ЧФ2: Бельгія/Португалія - Італія/Австрія (21:00, п'ятниця, 2 липня, Мюнхен)

ЧФ3: Нідерланди/Чехія - Уельс/Данія (18:00, субота, 3 липня, Баку)

ЧФ4: Швеція/Україна - Англія/Німеччина (21:00, субота, 3 липня, Рим)

1/2 фіналу

ПФ1: Переможець ЧФ2 - переможець ЧФ1 (21:00, вівторок, 6 липня, Лондон)

ПФ2: Переможець ЧФ4 - переможець ЧФ3 (21:00, середа, 7 липня, Лондон)

Фінал

Переможець ПФ1 - переможець ПФ2 (21:00, 11 липня, Лондон)

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