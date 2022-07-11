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Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022: календар, розклад, результати

Сьогодні 20:15 176 0
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022: календар, розклад, результати

Джерело - Чемпіон.

Із 15 по 24 липня в американському місті Юджин (Орегон) відбудеться 18-й чемпіонат світу з легкої атлетики.

Ліцензії на участь в світовій першості здобули 22 українські спортсмени (18 жінок, 4 чоловіка) в 14 дисциплінах. У світовій першості візьмуть участь представники 192 країн у 49 дисциплінах.

Чемпіонат мав відбутися в 2021 році (6-15 серпня), але через пандемію Covid-19, внаслідок якої Олімпійські ігри-2020 було пересено на 2021 рік, головні світові змагання легкоатлетів були перенесені на липень 2022 року.

Розклад чемпіонату світу-2022 з легкої атлетики

День 1. 15 липня

Ранкова сесія

  • 19:05. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група А
  • 20:10. Стрибки в висоту, чоловіки. Кваліфікація
  • 20:30. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група В
  • 21:45. Естафета 4х400, чоловіки. Попередні забіги
  • 22:05. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група А
  • 22:30. 100 м, чоловіки. Попередній раунд
  • 23:10. Спортивна ходьба 20 км, жінки. Фінал
  • 23:30. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група В
  • 01:10. Спортивна ходьба 20 км, жінки. Фінал

Вечірня сесія

  • 03:05. Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація
  • 03:15. Біг на 3000 м з перешкодами, чоловіки. Попередні забіги
  • 03:20. Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація
  • 04:00. Стрибки в довжину, чоловіки. Кваліфікація
  • 04:10. Біг на 1500 м, жінки. Попередні забіги
  • 04:50. 100 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 04:55. Штовхання ядра, чоловіки. Кваліфікація
  • 05:50. Естафета 4х400 м, чоловіки. Фінал

День 2. 16 липня

Ранкова сесія

  • 20:30. Потрійний стрибок, жінки. Кваліфікація
  • 20:35. Біг на 3000 м з перешкодами, жінки. Попередні забіги
  • 21:10. Стрибки в висоту, жінки. Кваліфікація
  • 21:25. 110 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги
  • 22:00. Метання молота, чоловіки. Фінал
  • 22:20. Біг на 10000 м, жінки. Фінал
  • 23:20. 400 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги

Вечірня сесія

  • 03:10. 100 м, жінки. Попередні забіги
  • 04:00. 100 м, чоловіки. Півфінали
  • 04:20. Стрибки в довжину, чоловіки. Фінал
  • 04:25. Штовхання ядра, жінки. Фінал
  • 04:30. Біг на 1500 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 05:05. Біг на 1500 м, жінки. Півфінал
  • 05:50. 100 м, чоловіки. Фінал

День 3. 17 липня

Ранкова сесія

  • 16:15. Марафон, чоловіки. Фінал
  • 20:35. Семиборство, жінки. 100 м з бар'єрами
  • 21:05. 400 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 21:35. Семиборство, жінки. Стрибки в висоту
  • 22:00. 400 м, жінки. Попередні забіги
  • 23:00. Біг на 10000 м, чоловіки. Фінал

Вечірня сесія

  • 03:05. 110 м з бар'єрами, чоловіки. Півфінал
  • 03:05. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група А
  • 03:25. Стрибки з жердиною, жінки. Фінал
  • 03:33. 100 м, жінки. Півфінал
  • 04:03. 400 м з бар'єрами, чоловіки. Півфінал
  • 04:27. Штовхання ядра, чоловіки. Фінал
  • 04:30. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група В
  • 04:38. Семиборство, жінки. 200 м
  • 05:00. Біг на 1500 м, чоловіки. Півфінал
  • 05:30. 110 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал
  • 05:50. 100 м, жінки. Фінал

День 4. 18 липня

Ранкова сесія

  • 16:15. Марафон, жінки. Фінал
  • 19:35. Семиборство, жінки. Стрибки в довжину
  • 20:55. Семиборство, жінки. Метання списа. Кваліфікація, група А
  • 22:05. Семиборство, жінки. Метання списа. Кваліфікація, група В

Вечірня сесія

  • 03:05. 200 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 03:10. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група А
  • 03:45. Стрибки в висоту, чоловіки. Фінал
  • 04:00. 200 м,жінки. Попередні забіги
  • 04:20. Потрійний стрибок, жінки. Фінал
  • 04:35. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група В
  • 04:55. Семиборство, жінки. 800 м
  • 05:20. Біг на 3000 м з перешкодами, чоловіки. Фінал
  • 05:50. Біг на 1500 м, жінки. Фінал

День 5. 19 липня

Вечірня сесія

  • 03:15. 400 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги
  • 03:40. Стрибки в висоту, жінки. Фінал
  • 04:05. 200 м, жінки. Півфінал
  • 04:33. Метання диска, чоловіки. Фінал
  • 04:50. 200 м, чоловіки. Півфінал
  • 05:30. Біг на 1500 м, чоловіки. Фінал
  • 05:50. 400 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал

День 6. 20 липня

Вечірня сесія

  • 01:20. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група А
  • 02:25. Біг на 5000 м, жінки. Попередні забіги
  • 02:50. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група В
  • 03:20. 800 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 04:15. 400 м з бар'єрами, жінки. Півфінал
  • 04:30. Метання диска, жінки. Фінал
  • 05:15. 400 м, чоловіки. Півфінал
  • 05:45. Біг на 3000 м з перешкодами, жінки. Фінал

День 7. 21 липня

Вечірня сесія

  • 03:05. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група В
  • 03.10. 800 м, жінки. Попередні забіги
  • 04.10. Біг на 5000 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 04:20. Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфкація
  • 04:35. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група В
  • 05:00. 800 м, чоловіки. Півфінал
  • 05:35. 200 м, жінки. Фінал
  • 05:50. 200 м, чоловіки. Фінал

День 8. 22 липня

Ранкова сесія

  • 16:15. Спортивна ходьба 35 км, жінки. Фінал

Вечірня сесія

  • 03:05. Стрибки з жердино., чоловіки. Кваліфікація
  • 03:40. Естафета 4х100 м, жінки. Попередні забіги
  • 04:05. Естафета 4х100 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 04:20. Метання списа, жінки. Фінал
  • 04:35. 800 м, жінки. Півфінал
  • 05:15. 400 м, жінки. Фінал
  • 05:35. 400 м, чоловіки. Фінал
  • 05:50. 400 м з бар'єрами, жінки. Фінал

День 9. 23 липня

Ранкова сесія

  • 19:50. Десятиборство, чоловіки. 100 м
  • 20:40. Десятиборство, чоловіки. Стрибки в довжину
  • 21:20. 100 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги
  • 22:00. Стрибки в довжину, жінки. Кваліфікація
  • 22:10. Десятиборство, чоловіки. Штовхання ядра

Вечірня сесія

  • 02:10. Десятиборство, чоловіки. Стрибки в висоту
  • 03:10. Естафета 4х400 м, жінки. Попередні забіги
  • 03:40. Естафета 4х400 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 04:00. Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал
  • 04:10. 800 м, чоловіки. Фінал
  • 04:25. Біг на 5000 м, жінки. Фінал
  • 04:35. Десятиборство, чоловіки. 400 м
  • 05:30. 4х100 м, жінки. Фінал
  • 05:50. 4х100 м, чоловіки. Фінал

День 10. 24 липня

Ранкова сесія

  • 16:15. Спортивна ходьба 35 км, чоловіки. Фінал
  • 19:35. Десятиборство, чоловіки. 110 м з бар'єрами
  • 20:30. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група А
  • 21:40. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група В
  • 22:15. Десятиборство, чоловіки. Стрибки з жердиною, група А
  • 23:15. Десятиборство, чоловіки. Стрибки з жердиною, група В

Вечірня сесія

  • 03:05. 100 м з бар'єрами, жінки. Півфінал
  • 03:05. Десятиборство, чоловіки. Метання списа, група А
  • 03:25. Стрибки з жердиною, чоловіки. Фінал
  • 03:50. Стрибки в довжину, жінки. Фінал
  • 04:05. Біг на 5000 м, чоловіки. Фінал
  • 04:10. Десятиборство, чоловіки. Митання списа, група В
  • 04.35. 800 м, жінки. Фінал
  • 05:00. 100 м з бар'єрами, жінки. Фінал
  • 05:20. Десятиборство, чоловіки. 1500 м
  • 05:35. Естафета 4х400, чоловіки. Фінал
  • 05:50. Естафета 4х400, жінки. Фінал
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