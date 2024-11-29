Лижні гонки у сезоні-2024/25: календар і результати змагань Кубку світу
29 листопада у фінській Руці стартує сезон-2024/25 Кубку світу з лижних гонок. Сумарно заплановано по 30 гонок у чоловіків і жінок, (27 особистих і 3 командні), одна змішана естафета, а також чемпіонат світу 2025 року в Тронхеймі, який відбудеться у лютому-березні 2025 року.
Зберігайте календар, щоб не пропустити жодної гонки! Також у цьому матеріалі будуть доступні всі результати сезону-2024/25.
Кубок світу-2025/25 з лижних гонок
Чоловіки
29.11.2024 | 13:40 | Рука (Фінляндія), розділка, 10 км, класика
30.11.2024 |12:30 | Рука (Фінляндія), спринт, класика
1.12.2024 |10:30 | Рука (Фінляндія), масстарт, 20 км, вільний стиль
6.12.2024 | 11:30 | Ліллехаммер (Норвегія), розділка, 10 км, вільний стиль
7.12.2024 |12:30 | Ліллехаммер (Норвегія), спринт, вільний стиль
8.12.2024 | 11:00 | Ліллехаммер (Норвегія), скіатлон, 20 км
13.11.2024 | 19:00 | Давос (Швейцарія), командний спринт, вільний стиль
14.12.2024 | 18:15 | Давос (Швейцарія), спринт, вільний стиль
15.12.2024 | 12:30 | Давос (Швейцарія), розділка, 20 км, класика
Тур де Скі-2024/25
28.12.2024 | 15:30 | Тоблах (Італія), спринт, вільний стиль
29.12.2024 | 15:45 | Тоблах (Італія), масстарт, 15 км, класика
31.12.2024 | 12:30 | Тоблах (Італія), розділка, 20 км, вільний стиль
1.1.2025 | 11:30 | Тоблах (Італія), гонка переслідування, 15 км, класика
3.1.2025 | 15:45 | Валь ді Ф’ємме (Італія), спринт, класика
4.1.2025 | 12:00 | Валь ді Ф’ємме (Італія), скіатлон, 20 км
5.1.2025 | 15:15 | Валь ді Ф’ємме – Альпе ді Черміс, фінальний підйом, 15 км, масстарт, вільний стиль
17.1.2025 | 16:45 | Ле-Русс (Франція), розділка, 10 км, вільний стиль
18.1.2025 | 15:45 | Ле-Русс (Франція), спринт, класика
19.1.2025 | 16:45 | Ле-Русс (Франція), масстарт, 20 км, класика
24.1.2025 | 17:00 | Енгадін (Швейцарія), змішана естафета, 4х7,5 км
25.1.2025 | 14:15 | Енгадін (Швейцарія), спринт, вільний стиль
26.1.2025 | 13:30 | Енгадін (Швейцарія), масстарт, 20 км, вільний стиль
31.1.2025 | 14:20 | Конь (Італія), командний спринт, класика
1.2.2025 | 14:00 | Конь (Італія), спринт, класика
2.2.2025 | 11:00 | Конь (Італія), розділка, 10 км, вільний стиль
14.2.2025 | 12:30 | Фалун (Швеція), спринт, класика
15.2.2025 | 14:45 | Фалун (Швеція), розділка, 10 км, класика
16.2.2025 | 12:00 | Фалун (Швеція), масстарт, 20 км, вільний стиль
Чемпіонат світу-2025, Тронхейм (Норвегія)
27.2.2025 | спринт, вільний стиль
1.3.2025 | скіатлон, 20 км
4.3.2025 | розділка, 10 км, класика
5.3.2025 | командний спринт, класика
6.3.2025 | естафета, 4х7,5 км
8.3.2025 | масстарт, 50 км, вільний стиль
15.3.2025 | 15:00 | Осло/Холменколлен (Норвегія), розділка, 20 км, класика
16.3.2025 | 14:30 | Осло/Холменколлен (Норвегія), розділка, 10 км, вільний стиль
19.3.2025 | 19:00 | Таллінн (Естонія), спринт, вільний стиль
21.3.2025 | 18:30 | Лахті (Фінляндія), спринт, вільний стиль
22.3.2025 | 13:40 | Лахті (Фінляндія), командний спринт, вільний стиль
23.3.2025 | 13:45 | Лахті (Фінляндія), масстарт, 50 км, класика
Жінки
29.11.2024 | 11:00 | Рука (Фінляндія), розділка, 10 км, класика
30.11.2024 |12:30 | Рука (Фінляндія), спринт, класика
1.12.2024 |12:25 | Рука (Фінляндія), масстарт, 20 км, вільний стиль, жінки
6.12.2024 | 13:45 | Ліллехаммер (Норвегія), розділка, 10 км, вільний стиль
7.12.2024 |12:30 | Ліллехаммер (Норвегія), спринт, вільний стиль
8.12.2024 | 13:15 | Ліллехаммер (Норвегія), скіатлон, 20 км
13.11.2024 | 19:00 | Давос (Швейцарія), командний спринт, вільний стиль
14.12.2024 | 18:15 | Давос (Швейцарія), спринт, вільний стиль
15.12.2024 | 15:00 | Давос (Швейцарія), розділка, 20 км, класика
Тур де Скі-2024/25
28.12.2024 | 15:30 | Тоблах (Італія), спринт, вільний стиль
29.12.2024 | 13:30 | Тоблах (Італія), масстарт, 15 км, класика
31.12.2024 | 15:45 | Тоблах (Італія), розділка, 20 км, вільний стиль
1.1.2025 | 13:30 | Тоблах (Італія), гонка переслідування, 15 км, класика
3.1.2025 | 15:45 | Валь ді Ф’ємме (Італія), спринт, класика
4.1.2025 | 16:30 | Валь ді Ф’ємме (Італія), скіатлон, 20 км
5.1.2025 | 16:30 | Валь ді Ф’ємме – Альпе ді Черміс, фінальний підйом, 15 км, масстарт, вільний стиль
17.1.2025 | 14:30 | Ле-Русс (Франція), розділка, 10 км, вільний стиль
18.1.2025 | 15:45 | Ле-Русс (Франція), спринт, класика
19.1.2025 | 12:20 | Ле-Русс (Франція), масстарт, 20 км, класика
24.1.2025 | 17:00 | Енгадін (Швейцарія), змішана естафета, 4х7,5 км
25.1.2025 | 14:15 | Енгадін (Швейцарія), спринт, вільний стиль
26.1.2025 | 15:30 | Енгадін (Швейцарія), масстарт, 20 км, вільний стиль
31.1.2025 | 14:20 | Конь (Італія), командний спринт, класика
1.2.2025 | 14:00 | Конь (Італія), спринт, класика
2.2.2025 | 14:00 | Конь (Італія), розділка, 10 км, вільний стиль
14.2.2025 | 12:30 | Фалун (Швеція), спринт, класика
15.2.2025 | 12:45 | Фалун (Швеція), розділка, 10 км, класика
16.2.2025 | 15:00 | Фалун (Швеція), масстарт, 20 км, вільний стиль
Чемпіонат світу-2025, Тронхейм (Норвегія)
27.2.2025 | спринт, вільний стиль
2.3.2025 | скіатлон, 20 км
4.3.2025 | розділка, 10 км, класика
5.3.2025 | командний спринт, класика
7.3.2025 | естафета, 4х7,5 км
9.3.2025 | масстарт, 50 км, вільний стиль
15.3.2025 | 12:30 | Осло/Холменколлен (Норвегія), розділка, 20 км, класика
16.3.2025 | 12:15 | Осло/Холменколлен (Норвегія), розділка, 10 км, вільний стиль
19.3.2025 | 19:00 | Таллінн (Естонія), спринт, вільний стиль
21.3.2025 | 18:30 | Лахті (Фінляндія), спринт, вільний стиль
22.3.2025 | 13:40 | Лахті (Фінляндія), командний спринт, вільний стиль
23.3.2025 | 09:30 | Лахті (Фінляндія), масстарт, 50 км, класика