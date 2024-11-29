Лижні гонки у сезоні-2024/25: календар і результати змагань Кубку світу

29 листопада у фінській Руці стартує сезон-2024/25 Кубку світу з лижних гонок. Сумарно заплановано по 30 гонок у чоловіків і жінок, (27 особистих і 3 командні), одна змішана естафета, а також чемпіонат світу 2025 року в Тронхеймі, який відбудеться у лютому-березні 2025 року.

Зберігайте календар, щоб не пропустити жодної гонки! Також у цьому матеріалі будуть доступні всі результати сезону-2024/25.

Кубок світу-2025/25 з лижних гонок

Чоловіки

29.11.2024 | 13:40 | Рука (Фінляндія), розділка, 10 км, класика

30.11.2024 |12:30 | Рука (Фінляндія), спринт, класика

1.12.2024 |10:30 | Рука (Фінляндія), масстарт, 20 км, вільний стиль

6.12.2024 | 11:30 | Ліллехаммер (Норвегія), розділка, 10 км, вільний стиль

7.12.2024 |12:30 | Ліллехаммер (Норвегія), спринт, вільний стиль

8.12.2024 | 11:00 | Ліллехаммер (Норвегія), скіатлон, 20 км

13.11.2024 | 19:00 | Давос (Швейцарія), командний спринт, вільний стиль

14.12.2024 | 18:15 | Давос (Швейцарія), спринт, вільний стиль

15.12.2024 | 12:30 | Давос (Швейцарія), розділка, 20 км, класика

Тур де Скі-2024/25

28.12.2024 | 15:30 | Тоблах (Італія), спринт, вільний стиль

29.12.2024 | 15:45 | Тоблах (Італія), масстарт, 15 км, класика

31.12.2024 | 12:30 | Тоблах (Італія), розділка, 20 км, вільний стиль

1.1.2025 | 11:30 | Тоблах (Італія), гонка переслідування, 15 км, класика

3.1.2025 | 15:45 | Валь ді Ф’ємме (Італія), спринт, класика

4.1.2025 | 12:00 | Валь ді Ф’ємме (Італія), скіатлон, 20 км

5.1.2025 | 15:15 | Валь ді Ф’ємме – Альпе ді Черміс, фінальний підйом, 15 км, масстарт, вільний стиль



17.1.2025 | 16:45 | Ле-Русс (Франція), розділка, 10 км, вільний стиль

18.1.2025 | 15:45 | Ле-Русс (Франція), спринт, класика

19.1.2025 | 16:45 | Ле-Русс (Франція), масстарт, 20 км, класика

24.1.2025 | 17:00 | Енгадін (Швейцарія), змішана естафета, 4х7,5 км

25.1.2025 | 14:15 | Енгадін (Швейцарія), спринт, вільний стиль

26.1.2025 | 13:30 | Енгадін (Швейцарія), масстарт, 20 км, вільний стиль

31.1.2025 | 14:20 | Конь (Італія), командний спринт, класика

1.2.2025 | 14:00 | Конь (Італія), спринт, класика

2.2.2025 | 11:00 | Конь (Італія), розділка, 10 км, вільний стиль

14.2.2025 | 12:30 | Фалун (Швеція), спринт, класика

15.2.2025 | 14:45 | Фалун (Швеція), розділка, 10 км, класика

16.2.2025 | 12:00 | Фалун (Швеція), масстарт, 20 км, вільний стиль





Чемпіонат світу-2025, Тронхейм (Норвегія)

27.2.2025 | спринт, вільний стиль

1.3.2025 | скіатлон, 20 км

4.3.2025 | розділка, 10 км, класика

5.3.2025 | командний спринт, класика

6.3.2025 | естафета, 4х7,5 км

8.3.2025 | масстарт, 50 км, вільний стиль





15.3.2025 | 15:00 | Осло/Холменколлен (Норвегія), розділка, 20 км, класика

16.3.2025 | 14:30 | Осло/Холменколлен (Норвегія), розділка, 10 км, вільний стиль

19.3.2025 | 19:00 | Таллінн (Естонія), спринт, вільний стиль

21.3.2025 | 18:30 | Лахті (Фінляндія), спринт, вільний стиль

22.3.2025 | 13:40 | Лахті (Фінляндія), командний спринт, вільний стиль

23.3.2025 | 13:45 | Лахті (Фінляндія), масстарт, 50 км, класика

Жінки

29.11.2024 | 11:00 | Рука (Фінляндія), розділка, 10 км, класика

30.11.2024 |12:30 | Рука (Фінляндія), спринт, класика

1.12.2024 |12:25 | Рука (Фінляндія), масстарт, 20 км, вільний стиль, жінки

6.12.2024 | 13:45 | Ліллехаммер (Норвегія), розділка, 10 км, вільний стиль

7.12.2024 |12:30 | Ліллехаммер (Норвегія), спринт, вільний стиль

8.12.2024 | 13:15 | Ліллехаммер (Норвегія), скіатлон, 20 км

13.11.2024 | 19:00 | Давос (Швейцарія), командний спринт, вільний стиль

14.12.2024 | 18:15 | Давос (Швейцарія), спринт, вільний стиль

15.12.2024 | 15:00 | Давос (Швейцарія), розділка, 20 км, класика





Тур де Скі-2024/25

28.12.2024 | 15:30 | Тоблах (Італія), спринт, вільний стиль

29.12.2024 | 13:30 | Тоблах (Італія), масстарт, 15 км, класика

31.12.2024 | 15:45 | Тоблах (Італія), розділка, 20 км, вільний стиль

1.1.2025 | 13:30 | Тоблах (Італія), гонка переслідування, 15 км, класика

3.1.2025 | 15:45 | Валь ді Ф’ємме (Італія), спринт, класика

4.1.2025 | 16:30 | Валь ді Ф’ємме (Італія), скіатлон, 20 км

5.1.2025 | 16:30 | Валь ді Ф’ємме – Альпе ді Черміс, фінальний підйом, 15 км, масстарт, вільний стиль



17.1.2025 | 14:30 | Ле-Русс (Франція), розділка, 10 км, вільний стиль

18.1.2025 | 15:45 | Ле-Русс (Франція), спринт, класика

19.1.2025 | 12:20 | Ле-Русс (Франція), масстарт, 20 км, класика

24.1.2025 | 17:00 | Енгадін (Швейцарія), змішана естафета, 4х7,5 км

25.1.2025 | 14:15 | Енгадін (Швейцарія), спринт, вільний стиль

26.1.2025 | 15:30 | Енгадін (Швейцарія), масстарт, 20 км, вільний стиль

31.1.2025 | 14:20 | Конь (Італія), командний спринт, класика

1.2.2025 | 14:00 | Конь (Італія), спринт, класика

2.2.2025 | 14:00 | Конь (Італія), розділка, 10 км, вільний стиль

14.2.2025 | 12:30 | Фалун (Швеція), спринт, класика

15.2.2025 | 12:45 | Фалун (Швеція), розділка, 10 км, класика

16.2.2025 | 15:00 | Фалун (Швеція), масстарт, 20 км, вільний стиль





Чемпіонат світу-2025, Тронхейм (Норвегія)

27.2.2025 | спринт, вільний стиль

2.3.2025 | скіатлон, 20 км

4.3.2025 | розділка, 10 км, класика

5.3.2025 | командний спринт, класика

7.3.2025 | естафета, 4х7,5 км

9.3.2025 | масстарт, 50 км, вільний стиль



15.3.2025 | 12:30 | Осло/Холменколлен (Норвегія), розділка, 20 км, класика

16.3.2025 | 12:15 | Осло/Холменколлен (Норвегія), розділка, 10 км, вільний стиль

19.3.2025 | 19:00 | Таллінн (Естонія), спринт, вільний стиль

21.3.2025 | 18:30 | Лахті (Фінляндія), спринт, вільний стиль

22.3.2025 | 13:40 | Лахті (Фінляндія), командний спринт, вільний стиль

23.3.2025 | 09:30 | Лахті (Фінляндія), масстарт, 50 км, класика