Лижні гонки. Клебо і Сундлінг виграли спринт у Давосі

Норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв спринт вільним стилем на етапі Кубку світу в швейцарському Давосі. У фіналі він випередив француза Лука Шанава та свого партнера по команді, Еріка Вальнеша. Лідер загального заліку Кубку світу, Харальд Остберг Амундсен, фінішував четвертим.

Результати фіналу (чоловіки):

У жінок рівних не було шведці Йонні Сундлінг. У фіналі вона випередила двох норвежок – Матільде Мюрволд і Юлі Мюре. Американка Джессіка Діггінс, яка очолює загальний залік Кубку світу, у вирішальному забігу посіла останнє, шосте місце.

Результати фіналу (жінки):

Україна ні у чоловічому, ні у жіночому спринті представлена не була. Вчора наші спортсмени зупинилися на стадії кваліфікації в командному спринті.