Йохауг зазнала розгромної поразки від Карлссон у першій гонці після повернення

Легендарна норвезька лижниця Тереза Йохауг не зуміла виграти свою першу гонку на Кубку світу після повернення у великий спорт. Вона посіла друге місце у розділці на 10 км класикою у фінській Руці.

Розгромну перемогу здобула шведка Фріда Карлссон, яка випередила Йохауг аж на 46,5 секунди. Топ-3 замкнула ще одна представниця збірної Норвегії, Астрід Ойре Слінд, яка, яка на 1,4 секунди випередила німкеню Катаріну Хенніг.

Брали участь у гонці три представниці України. Анастасія Нікон посіла 58 місце, Єлизавета Нопрієнко та Вікторія Олех показали два найгірших результати – 67-й і 68-й.

Підсумкові результати:

Сьогодні, 29 листопада в Руці також відбудеться чоловіча розділка на 10 км класикою. Початок – о 13:40 за Києвом.