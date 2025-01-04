Тур де Скі. Рекордна перемога Йохауг і зміна лідера загального заліку

Норвезька лижниця Тереза Йохауг виграла шостий етап Тур де Скі-2024/25 – скіатлон на 20 км у італійському Валь ді Ф’ємме. Для неї це 15-та перемога на етапах Туру за кар’єру, що зробило Терезу одноосібною рекордсменкою. Раніше вона ділила рекорд з полячкою Юстиною Ковальчик (14 перемог).

Йохауг на 30 секунд випередила групу найближчих переслідувачів – австрійку Терезу Штадлобер, норвежку Астрід Слінд і шведку Еббу Андерссон. Це дозволило Терезі перехопити у Слінд золоту майку лідера загального заліку.

Результати шостого етапу:

Загальний залік Тур де Скі:

Багатоденка завершиться у неділю, 5 січня 10-кілометровим масстартом вільним стилем з гірським фінішем на Альпе де Черміс. Раніше чоловічий скіатлон виграв Йоханнес Клебо.