Лижні гонки. Клебо та Сундлінг виграли спринт у Енгадіні
Норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв спринт вільним стилем на етапі Кубку світу в швейцарському Енгадіні. У фіналі він випередив шведа Едвіна Ангера та француза Лука Шанава.
Третім фінішну лінію перетнув італієць Федеріко Пеллегріно, проте його релегували на останню позицію в фіналі за некоректну позиційну боротьбу.
Українці Дмитро Драгун і Олександр Лісогор вилетіли на стадії кваліфікації, показавши 71-й і 79-й результат із 84 учасників відповідно.
Результати фіналу (чоловіки):
У жінок перемогла шведка Йонна Сундлінг, яка у вирішальному забігу випередила норвежку Крістін Шістад і свою партнерку по команді, Майю Дальквіст.
Українки Вікторія Олех і Анастасія Нікон також до стадії плейоф не пробилися, посівши два останніх місця в кваліфікації – 59-те та 60-те.
Результати фіналу (жінки):
Вчора, 24 січня Україна стала 18-ю в змішаній естафеті.