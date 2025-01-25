Лижні гонки. Клебо та Сундлінг виграли спринт у Енгадіні

Норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв спринт вільним стилем на етапі Кубку світу в швейцарському Енгадіні. У фіналі він випередив шведа Едвіна Ангера та француза Лука Шанава.

Третім фінішну лінію перетнув італієць Федеріко Пеллегріно, проте його релегували на останню позицію в фіналі за некоректну позиційну боротьбу.

Українці Дмитро Драгун і Олександр Лісогор вилетіли на стадії кваліфікації, показавши 71-й і 79-й результат із 84 учасників відповідно.

Результати фіналу (чоловіки):

У жінок перемогла шведка Йонна Сундлінг, яка у вирішальному забігу випередила норвежку Крістін Шістад і свою партнерку по команді, Майю Дальквіст.

Українки Вікторія Олех і Анастасія Нікон також до стадії плейоф не пробилися, посівши два останніх місця в кваліфікації – 59-те та 60-те.

Результати фіналу (жінки):

Вчора, 24 січня Україна стала 18-ю в змішаній естафеті.