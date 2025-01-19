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Лижні гонки. Поромя здобув першу перемогу на Кубку світу

Олег Дідух — 19 січня 2025, 18:15
Лижні гонки. Поромя здобув першу перемогу на Кубку світу
Вільяп Поромя
instagram.com/williamporomaa

Шведський лижник Вільям Поромя виграв масстарт на 20 км класикою на етапі Кубку світу в французькому Ле-Русс. Це його перша в кар’єрі особиста перемога на Кубку світу.

Поромя у фінішному спринті випередив триразового олімпійського чемпіона фіна Іво Нісканена. Компанію на подіумі їм склав норвежець Сімен Хегстад Крюгер, який програв переможцеві 5 секунд.

Збірна України етап у Ле-Русс пропускала. Також не приїхали до Франції два зіркових норвежці – лідер Кубку світу Йоханнес Клебо та його чинний володар, Харальд Остберг Амундсен.

Підсумкові результати:

Раніше жіночий масстарт також виграла представниця Швеції, Фріда Карлссон. Наступний етап Кубку світу відбудеться 24 – 26 січня в швейцарському Енгадіні.

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