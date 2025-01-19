Лижні гонки. Переможний дубль шведок у масстарті в Ле-Русс

Жіночий масстарт на 20 км класикою на етапі Кубку світу в французькому Ле-Русс завершився подвійним успіхом збірної Швеції. Перемогу здобула Фріда Карлссон, другою з відставанням у 1 хвилину та 29 секунд фінішувала її партнерка по команді Ебба Андерссон.

Компанію на подіумі склала їх австрійка Тереза Штадлобер. Не вийшла на старт лідер загального заліку Кубку світу, американка Джессіка Діггінс, яка у п’ятницю виграла розділку на 10 км вільним стилем. Також не вийшла на старт чемпіонка суботнього спринту, норвежка Крістін Шістад.

Збірна України етап у Ле-Русс пропускала.

Підсумкові результати:

Етап у Ле-Русс завершиться чоловічим масстартом на 20 км класикою. Початок гонки – о 16:45 за київським часом.