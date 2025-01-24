Лижні гонки. Україна – 18-та у змішаній естафеті на Кубку світу

Збірна України з лижних гонок у складі Олександра Лісогора, Анастасії Нікон, Дмитра Драгуна та Вікторії Олех фінішувала 18-ю в змішаній естафеті 4х5 км на етапі Кубку світу в швейцарському Енгадіні. Сумарно в старті брали участь 19 команд, команду Казахстану зняли як колових.

Перемогу здобув шведський квартет Єнс Бурман, Емма Рібом, Едвін Ангер, Моа Ілар. Вони випередили норвежців (Пол Гульберг, Нора Саннесс, Івер Тільдхейм Андерсен, Крістін Фоснес) та господарів, збірну Швейцарії (Йонас Бауманн, Аня Вебер, Джейсон Рюш, Надін Фендріх).

Підсумкові результати:

Завтра, 25 січня в Енгадіні відбудеться спринт вільним стилем. Стадія плейоф розпочнеться о 14:45 за київським часом.

Раніше Марко Одерматт виграв супергігант у Кітцбюелі.